Война с вирусом: мировая торговля упадет на 20%,в Китае разрабатывают новую вакцину

Объемы международной торговли могут упасть больше, чем на 20%, прогнозирует Российский экспортный центр – это больше, чем во время кризиса 2008-2009 года. Между тем, Бразилия отказалась испытывать препарат, который в США рекомендуют для лечения коронавируса – пациентам от него становилось хуже. В Италии мужчина между круглосуточным общением с семьей и штрафом из-за прогулки на улице выбрал штраф – но домой его все равно отправили. В карантинной гостинице в Тель-Авиве жители подворовывают друг у друга еду.

По данным Роспотребнадзора, на утро 14 апреля в мире зафиксированы 1 925 160 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 73 743 человека.



Погибли от коронавируса 119 785 человек, полностью вылечились – 453 018 человек.



США остается на первом месте по числу зараженных – здесь выявлено 587 173 случая. В Испании 170 099 выявленных зараженных. Италии остается третьей по количеству выявленных заболевших – 159 516 случаев. Больше 100 тысяч случаев также зафиксированы во Франции (136 779) и Германии (130 072).



В России за последние сутки зафиксировано 2774 заболевших в 51 регионе. Общее число случаев заражения в России достигло 21 102 человек в 82 регионах. 170 пациентов умерли, выздоровели 1694 человека.



В Липецкой области 14 апреля подтверждены еще пять случаев коронавирусной инфекции. Лечение в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» проходят 58 человек с этим диагнозом, четверо из них находятся на искусственной вентиляции легких, из них двое пребывают в стабильно тяжелом состоянии.



В Китае разрабатывают вторую вакцину от коронавируса



Китайская фармацевтическая компания Sinopharm Group зарегистрировала в специализированном центре клинических испытаний образец вакцины от коронавируса и получила предварительное одобрение на клинические испытания. Клинические испытания первой разработанной в Китае вакцины против нового типа коронавируса начались в середине марта, в них принимают участие 108 добровольцев.



Всего по данным ВОЗ по состоянию на 21 марта в мире разрабатывались 51 вакцина.



Бразилия отказалась испытывать препарат для лечения коронавируса



Бразилия остановила клинические испытания одного из малярийных препаратов, который в США рекомендуют для лечения коронавируса. Как сообщает медицинский портал medRxiv, у пациентов с коронавирусом, принимающих более высокую дозу, развились нерегулярные сердечные сокращения, что увеличило риск развития потенциально фатальной аритмии сердца. Бразильские ученые протестировали препарат на 81 пациенте, которых разделили на две группы. Вторая получала повышенную дозу. После трех дней приема у пациентов из второй группы начались сердечные аритмии. На шестой день шесть человек умерли. Ученые остановили испытания. Эксперименты с применением некоторых противомалярийных препаратов проводятся во всем мире – при лечении малярии их применяют для снятия воспаления и снижения температуры. Однако клинические испытания пока что не смогли убедительно доказать, что препараты являются эффективным средством лечения пациентов с COVID-19, зато высок риск побочных эффектов.



Корейские ученые нашли антитела, которые нейтрализуют коронавирус



Исследователи из Республики Корея смогли определить 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового вида. Антитела можно использовать для разработки препаратов против пневмонии COVID-19. Учёные в ближайшее время проведут более глубокие исследования, чтобы подтвердить эффект антител.



Международная торговля может упасть на 20%



Объемы международной торговли могут упасть больше, чем на 20%, прогнозирует Российский экспортный центр – это больше, чем во время кризиса 2008-2009 года. Согласно анализу, международная торговля будет сильнее падать в секторах со сложными цепочками. Однако часть контрактов и сегодня реализуют, как запланировали, а у нашей страны появилась хорошая возможность выйти на новые рынки сбыта для своей продукции.



Двум китайским компаниям запретили экспортировать медицинские товары



Две компании - Tus Data Asset Technologies Co.Ltd и Aibaoda Technology (Shenzhen) Co., Ltd прекратили экспорт противоэпидемических товаров. Причиной запрета стали жалобы иностранных покупателей и возврат этих противоэпидемических товаров из-за плохого качества. В Министерстве коммерции Китайской народной республики отметили, что это негативно сказывается на имидже страны. По новым правилам, китайские компании также должны предоставлять таможенной службе свидетельство, что экспортируемая продукция соответствует стандартам качества страны, в которую она поставляется.



Малый бизнес в 20 городах объединился на одной интернет-площадке



Предприятия малого бизнеса, которым из-за пандемии коронавируса сейчас нельзя продавать товары покупателям напрямую, объединились на одной интернет-платформе, сообщил РИА Новости один из основателей площадки Александр Сысоев. На ней предприятия малого бизнеса, лишившиеся возможности работать из-за последствий эпидемии, могут продавать свои услуги клиентам. Меньше, чем за две недели здесь зарегистрировались 800 компаний малого бизнеса из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Белгорода, Владивостока, Краснодара и других городов страны.



Цветочные компании в Нидерландах уничтожают цветы



Нидерландские цветочные компании уничтожили 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов – знаменитых голландских тюльпанов, сообщает издание New York Times. Из-за пандемии на цветы упал спрос, оборот на 50% ниже, чем в прошлом году.



В парижской церкви провели тайную пасхальную мессу



Тайную пасхальную мессу с субботы на воскресенье провели в одной из парижских церквей, несмотря на ограничения, сообщает журнал Point со ссылкой на полицию. О музыке, которая доносилась из церкви, полицейским рассказали местные жители. Как оказалось, на мессу, вопреки карантину, собрались около 40 человек. За нарушение режима священника оштрафовали, а вот прихожан отпустили без штрафов.



Итальянец предпочел штраф самоизоляции с семьей



В Италии мужчина между круглосуточным общением с семьей и штрафом из-за прогулки на улице выбрал штраф – когда полиция остановила его за езду на велосипеде, он объяснил, что решил нарушить карантин, чтобы не сидеть дома с семьей, сообщает издание la Repubblica. Полицейские оштрафовали нарушителя, однако приказали все-таки вернуться домой.



Индийские полицейские заставили нарушителей-туристов написать 500 раз «извините»



Десять иностранцев, которые нарушили режим изоляции, по 500 раз написали на листках бумаги свои извинения, передает газета Indian Express. Полицейские загодя предупреждали туристов о режиме изоляции, посоветовали оставаться в помещении, однако туристы поступили по-своему. Каждому из них было приказано написать 500 раз на листах бумаги: «Я не следил за блокировкой, извините».



В карантинной гостинице в Тель-Авиве постояльцы воруют еду



В гостинице «Дан Панорама» в Тель-Авиве, где израильтяне пребывают на карантине, им приходится воровать еду из-за голода, сообщает издание «Наш ISR – новости Израиля». Министерство здравоохранения категорически запрещает вносить в гостиницу купленные снаружи еду и напитки, однако порции, которыми пост на карантине обеспечивают в отеле, очень скудные – один из постояльцев опубликовал фото обеденного сухпайка: помидор, огурец, яйцо, пакетик с каким-то макаронным изделием и маленькая коврижка с вареньем на десерт. В результате голодающие крадут у своих ближних подносы с едой, которые работники оставляют у дверей для бесконтактной передачи. Некоторые рано утром вытаскивают с подносов с завтраками сыр, йогурты, десерты, масло, оставляя овощи, поделился один из обитателей карантинного отеля.