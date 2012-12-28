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Десятки улиц в центре Липецка залило водой. Расследование
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Воды было много? Теперь станет мало – РВК «Липецк» отключил несколько домов из-за аварии
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
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Общество
564
сегодня, 10:58
5

Воды было много? Теперь станет мало – РВК «Липецк» отключил несколько домов из-за аварии

Потоп на улице Коммунальной начали устранять.

РВК «Липецк» отреагировал на ситуацию, когда питьевая вода залила десятки улиц в центре Липецка.

Проблему возле дома № 74 на улице Октябрьской взялись устранять, из-за чего коммунальщики объявили о перекрытии до завершения ремонтных работ холодной воды в трёх домах на улице Октябрьской, 74, 80а, 88а.

После окончания ремонта вода некоторое время может стать мутной. Дополнительную информацию можно получить по телефонам *6048, (4742) 236-048.
Порыв трубы
авария
без воды
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Никас
14 минут назад
Опять рвк... Какой то ужас
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Васюган
14 минут назад
Только вот Греф приезжал, школу открыл! Теперь выпускники наладють, но не сегодня
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Совет
57 минут назад
Чтобы никогда не было потопов, отключите воду в городе совсем. Липчане к этому привыкшие. Ещё и свет.
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Житель
сегодня, 11:08
3 года подряд без выходных не вылазит из ям ведутся работы и причём каждый день. Когда же это кончится? Зато тарифы растут с каждым годом за такое обслуживание. Уходишь на работу и не знаешь а будет ли вода когда придёшь, или опять бегать искать где купить или машину с под возом.
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Sokol med
56 минут назад
Быть может пора подавать заявление в суд за несоответствие качества оказываемых услуг? Почему проблемы жителей это проблемы самих жителей?
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