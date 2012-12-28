Общество
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сегодня, 10:58
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Воды было много? Теперь станет мало – РВК «Липецк» отключил несколько домов из-за аварии
Потоп на улице Коммунальной начали устранять.
Проблему возле дома № 74 на улице Октябрьской взялись устранять, из-за чего коммунальщики объявили о перекрытии до завершения ремонтных работ холодной воды в трёх домах на улице Октябрьской, 74, 80а, 88а.
После окончания ремонта вода некоторое время может стать мутной. Дополнительную информацию можно получить по телефонам *6048, (4742) 236-048.
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