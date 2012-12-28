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Два человека пострадали в перевернувшейся машине в Чаплыгинском районе
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Портрет террориста: 62 года, нетрезвый хулиган
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Происшествия
410
сегодня, 09:42
2

Портрет террориста: 62 года, нетрезвый хулиган

За заведомо ложный звонок пожилому липчанину грозит до 3-х лет ограничения свободы и до полумиллиона рублей штрафа.

В Липецке окончено расследование уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 29 февраля 2024 года экстренные службы Липецка были подняты по тревоги из-за сообщения по телефону о якобы заложенном взрывном устройстве на улице Смоленской. Звонок оказался ложным.

Личность злоумышленника, устроившего переполох, была установлена: им оказался 62 летний местный житель. Сообщение он сделал в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Телефонную трубку он снял из хулиганских побуждений.

Пожилому липчанину грозит ограничение свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок от 2-х до 3-х лет, а также штраф до полумиллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Живу я здесь
2 минуты назад
Нуачо. Шикарно жЫть не запретишь.))) Повеселился, теперь похмелье.
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Поигрался
11 минут назад
Болван
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