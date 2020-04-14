Общество

сегодня, 13:37

С 15 апреля изменится время отправления автобуса №39

5 1607
#транспорт
3
С 15 апреля изменится время отправления автобуса №39
Как сообщают в департаменте транспорта городской администрации, с 15 апреля будет скорректировано время отправления автобуса муниципального маршрута №39 от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» с 13:35 на 13:53.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.

5 1607
#транспорт
3

Комментарии (5)

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Не понятно

20 минут назад
На каком основании часть маршрута ходит до жд вокзала, а часть до Сокола? Или до Сокола или до Вокзала. Куда прокуратура и ФАС смотрят? В МУПе уже совсем перестали берега видеть? Законы для них не писаны? Пора в Минтранс писать и генпрокуратуру. И тех кто это одобряет и покрывает тоже паровозом привлекать.
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кокс

21 минуту назад
Сселки, 1 рейс 39-ого до Ц Рынка и Вокзала следуют с Сокола с Селок в 10:15 от Вокзала 13:53 едут по Аналогии Марутов №2 и №12
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Павел

сегодня, 14:46
А вот и нет: с недавнего времени отдельные рейсы идут до/от ж.-д. вокзала. Смотрите расписание. Кстати, и на 44 тоже такие ввели.
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Сселки

сегодня, 14:35
Что написали то? Какой жд вокзал? Маршрут 39 автостанция сокол-сселки
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Желтовка

сегодня, 14:26
Отменить нафик
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