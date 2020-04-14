С 15 апреля изменится время отправления автобуса №39

Как сообщают в департаменте транспорта городской администрации, с 15 апреля будет скорректировано время отправления автобуса муниципального маршрута №39 от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» с 13:35 на 13:53.



Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.



