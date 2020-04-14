В России

45 минут назад

Ученикам школы Саратова во время дистанционного урока включили порно

144
Ученикам школы Саратова во время дистанционного урока включили порно

О появлении порно во время урока рассказала мать одного из учеников

Полиция города Саратова устанавливает причину, по которой учащимся девятого класса средней школы №95 во время видеоурока включили порно. Об этом сообщила пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева, передает РИА Новости.

О происшествии агентству «Версия Саратов» сообщила мать одного из школьников. Она рассказала, что во время уроков русского языка, литературы и математики, которые проходили через сервис Zoom, кто-то запускал порнографические ролики и срывал таким образом занятия.

Позже родители обсудили ситуацию с классным руководителем. «Нас заверили, что проблема решена и больше такого не будет, однако сегодня все повторилось вновь», — возмутилась она.

В связи с произошедшим в школе провели служебное расследование. Однако на данный момент установить, был ли виновником происшествия кто-то из школьников или компьютерный вирус, не удалось. Поэтому заявление об инциденте было передано в полицию. Руководству школы посоветовали сменить программное обеспечение.
144

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В УК РФ предложили внести наказание за травлю в Сети

вчера, 21:36

В России
Найдены идеальные животные для тестирования вакцин от COVID-19

вчера, 21:32

В России
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования

вчера, 20:09

В России
На въездах в Москву поставили ОМОН
На въездах в Москву поставили ОМОН

вчера, 15:24

В России
Собянин рассказал о порядке получения спецпропусков
Собянин рассказал о порядке получения спецпропусков

вчера, 13:15

В России
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС

вчера, 13:08

В России