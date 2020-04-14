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45 минут назад
Ученикам школы Саратова во время дистанционного урока включили порно
О появлении порно во время урока рассказала мать одного из учеников
Полиция города Саратова устанавливает причину, по которой учащимся девятого класса средней школы №95 во время видеоурока включили порно. Об этом сообщила пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева, передает РИА Новости.
О происшествии агентству «Версия Саратов» сообщила мать одного из школьников. Она рассказала, что во время уроков русского языка, литературы и математики, которые проходили через сервис Zoom, кто-то запускал порнографические ролики и срывал таким образом занятия.
Позже родители обсудили ситуацию с классным руководителем. «Нас заверили, что проблема решена и больше такого не будет, однако сегодня все повторилось вновь», — возмутилась она.
В связи с произошедшим в школе провели служебное расследование. Однако на данный момент установить, был ли виновником происшествия кто-то из школьников или компьютерный вирус, не удалось. Поэтому заявление об инциденте было передано в полицию. Руководству школы посоветовали сменить программное обеспечение.
О происшествии агентству «Версия Саратов» сообщила мать одного из школьников. Она рассказала, что во время уроков русского языка, литературы и математики, которые проходили через сервис Zoom, кто-то запускал порнографические ролики и срывал таким образом занятия.
Позже родители обсудили ситуацию с классным руководителем. «Нас заверили, что проблема решена и больше такого не будет, однако сегодня все повторилось вновь», — возмутилась она.
В связи с произошедшим в школе провели служебное расследование. Однако на данный момент установить, был ли виновником происшествия кто-то из школьников или компьютерный вирус, не удалось. Поэтому заявление об инциденте было передано в полицию. Руководству школы посоветовали сменить программное обеспечение.