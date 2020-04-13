Война с вирусом: США оказались не готовы к эпидемии, в Европе из-за изоляции очистился воздух

США оказались не готовы к приходу коронавируса: после появления первых больных в стране не проводили массовое тестирование. В России определили десять городов, в которых успешнее других борются с вирусом, и предприятия, которые попадают под мораторий на банкротство. Изоляция влияет на воздух – сокращаются вредные выбросы от самолетов, автомобилей и мотоциклов. Минздрав Мексики рассказывает наркоманам, как не заразиться вирусом.





Погибли от коронавируса 109 275 человек, полностью вылечились – 405 275 человек.



В США выявлено 533 115 случаев заражения. Вторая по числу больных страна - Испания, где 163 027 выявленных зараженных. В Италии 152 201 зараженных.



В России за последние сутки зафиксировано 2186 заболевших в 52 регионах. Общее число случаев заражения в России достигло 15 770 человек в 82 регионах. 130 человек умерли, выздоровел 1291 человек.



В Липецкой области 12 апреля подтверждены еще пять случаев. Всего за время эпидемии COVID-19 заболели 63 липчанина, десять из них выздоровели, 53 – продолжают лечение в областной инфекционной больнице.



США не смогли встретить вирус во всеоружии



США оказались не готовы к приходу коронавируса. Одна из причин этого – упущенный месяц: с конца января, после появления первых больных в стране, и до начала марта в США не проводили массовое тестирование на вирус. Еще одна причина - частные лаборатории, которые предложили помощь, столкнулись с бюрократией, им не могли оперативно выдать лицензии для проведения анализов на вирус. Не смогли скоординировать работу федеральные министерства и ведомства. В федеральном резерве отсутствовал запас тех же медицинских масок – в 2009 году, во время вспышки свиного гриппа 85 миллионов масок из резерва раздали, запасы не восполнили, и американским врачам не хватает буквально всего (по словам медиков). Свою лепту добавило то, что ограничительные меры согласовывались с политическими соображениями.



Вирус остановил работу до 40% частных компаний в Бельгии



Около 30%-40% частных компаний в Бельгии не работают из-за режима изоляции, сказал в интервью бельгийской газете L‘Echo глава федерации бизнеса Бельгии FEB Питер Тиммерманс. В целом экономика Бельгии теряет из-за коронавируса 2-3% ВВП в месяц. Пока существует угроза распространения эпидемии, изоляционные меры необходимы, несмотря на то, что они серьезно бьют по экономике. Но затем потребуется слаженная совместная работа государства и компаний по быстрому восстановлению бизнес-сектора, чтобы избежать массовых банкротств и неконтролируемого роста безработицы



Под мораторий на банкротство попадают почти 1,5 миллиона предприятий в России



Защиту от банкротства получают предприятия, которые занимаются авиаперевозками и аэропортовой деятельностью, автоперевозками, культурой, организацией досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельностью и спортом. По мораторий попали также туристические агентства, гостиничный бизнес, предприятия общественного питания, организации дополнительного образования, организаторы конференций и выставок, компании по предоставлению бытовых услуг населению. В списке таких организаций почти полтора миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей. На сайте ФНС работает электронный сервис, позволяющий компаниям узнать, они в этом списке, или нет.



Малому бизнесу разрешат не платить аренду



Но не всем и не насовсем. И не за всякую аренду. Временное освобождение от уплаты арендной платы получили пострадавшие от распространения коронавируса субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в сфере авиа- и автоперевозок, спорта, туризма, культуры и общепита, а имущество, которое они арендуют, должно быть федеральным. «Предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну», — говорится в распоряжении правительства РФ.



10 городов России, в которых успешно борются с вирусом



Уфа, Хабаровск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Томск, Иркутск, Ставрополь, Петрозаводск, Салехард – в этих городах успешнее всего борются с вирусом. Рейтинг наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусом и его последствиями подготовили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала. Эксперты оценивали, как работают горячие линии, какую поддержку получают бизнес, медработники, пожилые люди, как дезинфицируют помещения и общественные пространства.



Меньше полетов самолетов – меньше выбросов



Самолеты из-за пандемии стали летать реже – и количество вредных выбросов сократилось на треть, сообщает издание Financial Times: из-за отмены порядка миллионов рейсов объем выбрасываемого самолетами углекислого газа сократился на 28 миллионов тонн или на 31% по сравнению с прошлым годом. А французская консалтинговая фирма Sia Partners подсчитала, что с начала эпидемии выбросы от автомобилей и мотоциклов сократились в Европе на 88%.



Французам разрешат забрать животных из приютов



Перед поездкой животное нужно будет выбрать онлайн и согласовать с администрацией приютов дату посещения. Еще у человека, решившего забрать животное, должны быть при себе необходимые документы, а поездку придется совершать в одиночку. Послабления карантина ради поездки в приют власти разрешили после того, как общество защиты животных (SPA) предупредило – сейчас приюты не могут передавать животных людям, которые хотят найти себе питомца, но и принимать новых животных тоже не смогут, собак и кошек возможно придется усыплять.



В египетской деревне не хотели хоронить погибшую от COVID-19



Жители египетской деревни на севере страны не позволили похоронить на местном кладбище врача, которая умерла от коронавируса, сообщает портал Youm7. Целой толпой они преградили путь машине с покойной, чтобы не позволить родственникам похоронить женщину. Жители деревни опасались распространения вируса. Толпу разгоняли органы безопасности гранатами со слезоточивым газом. Слова, что что никакой опасности похороны женщины не представляют, так как соблюдены все необходимые меры безопасности, на деревенских жителей не действовали.



Минздрав Мексики предупредил о COVID-19 наркоманов



К группе повышенного риска перед угрозой пандемии COVID-19 отнес нарко- и алкозависимых граждан глава Национальной комиссии минздрава Мексики по борьбе с наркоманией Гади Сабикки Сирот. Как сообщают РИА Новости, во избежание заражения коронавирусом власти Мексики не рекомендуют делиться ингаляционным оборудованием, испарителями, сигарами, «джойнтами», трубками, бонгами и шприцами, поскольку вирус передается через слюну, дыхательные капли или при контакте с загрязненными предметами, сообщил глава на пресс-конференции Минздрава. По словам Сабикки Сирот, рекомендация имеет большое значение, поскольку около 19% населения Мексики имеют патологическую зависимость от различных веществ.



Коронавирус повлиял на презервативы



Точнее – на их количество. Как сообщает телеканал OstWest, в Малайзии, где производится каждый пятый контрацептив, стали производить на 200 миллионов презервативов меньше. Несколько недель в стране были полностью закрыты заводы по производству контрацептивов, сегодня правительство всё же разрешило запустить производственные мощности – но только половину из них.



фото



По данным Роспотребнадзора, на утро 12 апреля в мире зафиксированы 1 780 108 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 84 104 человека.Погибли от коронавируса 109 275 человек, полностью вылечились – 405 275 человек.В США выявлено 533 115 случаев заражения. Вторая по числу больных страна - Испания, где 163 027 выявленных зараженных. В Италии 152 201 зараженных.В России за последние сутки зафиксировано 2186 заболевших в 52 регионах. Общее число случаев заражения в России достигло 15 770 человек в 82 регионах. 130 человек умерли, выздоровел 1291 человек.В Липецкой области 12 апреля подтверждены еще пять случаев. Всего за время эпидемии COVID-19 заболели 63 липчанина, десять из них выздоровели, 53 – продолжают лечение в областной инфекционной больнице.США оказались не готовы к приходу коронавируса. Одна из причин этого – упущенный месяц: с конца января, после появления первых больных в стране, и до начала марта в США не проводили массовое тестирование на вирус. Еще одна причина - частные лаборатории, которые предложили помощь, столкнулись с бюрократией, им не могли оперативно выдать лицензии для проведения анализов на вирус. Не смогли скоординировать работу федеральные министерства и ведомства. В федеральном резерве отсутствовал запас тех же медицинских масок – в 2009 году, во время вспышки свиного гриппа 85 миллионов масок из резерва раздали, запасы не восполнили, и американским врачам не хватает буквально всего (по словам медиков). Свою лепту добавило то, что ограничительные меры согласовывались с политическими соображениями.Около 30%-40% частных компаний в Бельгии не работают из-за режима изоляции, сказал в интервью бельгийской газете L‘Echo глава федерации бизнеса Бельгии FEB Питер Тиммерманс. В целом экономика Бельгии теряет из-за коронавируса 2-3% ВВП в месяц. Пока существует угроза распространения эпидемии, изоляционные меры необходимы, несмотря на то, что они серьезно бьют по экономике. Но затем потребуется слаженная совместная работа государства и компаний по быстрому восстановлению бизнес-сектора, чтобы избежать массовых банкротств и неконтролируемого роста безработицыЗащиту от банкротства получают предприятия, которые занимаются авиаперевозками и аэропортовой деятельностью, автоперевозками, культурой, организацией досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельностью и спортом. По мораторий попали также туристические агентства, гостиничный бизнес, предприятия общественного питания, организации дополнительного образования, организаторы конференций и выставок, компании по предоставлению бытовых услуг населению. В списке таких организаций почти полтора миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей. На сайте ФНС работает электронный сервис, позволяющий компаниям узнать, они в этом списке, или нет.Но не всем и не насовсем. И не за всякую аренду. Временное освобождение от уплаты арендной платы получили пострадавшие от распространения коронавируса субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в сфере авиа- и автоперевозок, спорта, туризма, культуры и общепита, а имущество, которое они арендуют, должно быть федеральным. «Предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну», — говорится в распоряжении правительства РФ.Уфа, Хабаровск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Томск, Иркутск, Ставрополь, Петрозаводск, Салехард – в этих городах успешнее всего борются с вирусом. Рейтинг наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусом и его последствиями подготовили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала. Эксперты оценивали, как работают горячие линии, какую поддержку получают бизнес, медработники, пожилые люди, как дезинфицируют помещения и общественные пространства.Самолеты из-за пандемии стали летать реже – и количество вредных выбросов сократилось на треть, сообщает издание Financial Times: из-за отмены порядка миллионов рейсов объем выбрасываемого самолетами углекислого газа сократился на 28 миллионов тонн или на 31% по сравнению с прошлым годом. А французская консалтинговая фирма Sia Partners подсчитала, что с начала эпидемии выбросы от автомобилей и мотоциклов сократились в Европе на 88%.Перед поездкой животное нужно будет выбрать онлайн и согласовать с администрацией приютов дату посещения. Еще у человека, решившего забрать животное, должны быть при себе необходимые документы, а поездку придется совершать в одиночку. Послабления карантина ради поездки в приют власти разрешили после того, как общество защиты животных (SPA) предупредило – сейчас приюты не могут передавать животных людям, которые хотят найти себе питомца, но и принимать новых животных тоже не смогут, собак и кошек возможно придется усыплять.Жители египетской деревни на севере страны не позволили похоронить на местном кладбище врача, которая умерла от коронавируса, сообщает портал Youm7. Целой толпой они преградили путь машине с покойной, чтобы не позволить родственникам похоронить женщину. Жители деревни опасались распространения вируса. Толпу разгоняли органы безопасности гранатами со слезоточивым газом. Слова, что что никакой опасности похороны женщины не представляют, так как соблюдены все необходимые меры безопасности, на деревенских жителей не действовали.К группе повышенного риска перед угрозой пандемии COVID-19 отнес нарко- и алкозависимых граждан глава Национальной комиссии минздрава Мексики по борьбе с наркоманией Гади Сабикки Сирот. Как сообщают РИА Новости, во избежание заражения коронавирусом власти Мексики не рекомендуют делиться ингаляционным оборудованием, испарителями, сигарами, «джойнтами», трубками, бонгами и шприцами, поскольку вирус передается через слюну, дыхательные капли или при контакте с загрязненными предметами, сообщил глава на пресс-конференции Минздрава. По словам Сабикки Сирот, рекомендация имеет большое значение, поскольку около 19% населения Мексики имеют патологическую зависимость от различных веществ.Точнее – на их количество. Как сообщает телеканал OstWest, в Малайзии, где производится каждый пятый контрацептив, стали производить на 200 миллионов презервативов меньше. Несколько недель в стране были полностью закрыты заводы по производству контрацептивов, сегодня правительство всё же разрешило запустить производственные мощности – но только половину из них.фото finanz.dk