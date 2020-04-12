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Еще пять случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в регионе

38 6325
#коронавирус #самоизоляция
4
Еще пять случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в регионе

Областной оперштаб сообщил о новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19.

12 апреля в Липецкой области подтверждены еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщили в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Всего за время эпидемии в Липецкой области выявлено 63 случая заражения коронавирусом. 10 человек выздоровели, 53 — находятся на лечении.
38 6325
#коронавирус #самоизоляция
4

Комментарии (38)

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Он

3 минуты назад
Новости для имбецилов...липецких)))..а триппером сколько заразилось?)))
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Гости

15 минут назад
Что значит обнулить кредиты и ипотеки? Это получается кто-то платил, последний х доедал лет 10-15, а кто-то только взял 2 млн., и всем обнулить? Социальная несправедливость получиться
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А пивасика с едой не доставить?

22 минуты назад
1010, Путин кредиты должен обнулить вам, кто-то еду вам на дом привезти. Сказка. А вы, извиняюсь, чем займетесь?
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Отлично

27 минут назад
Нахапавшим кредитов, не считаясь со своими доходами и возможностями, простить долги? За что??? За тупость? Если есть справка от психиатра об олигофрении - тогда конечно. А если просто дурак по жизни, почему он должен иметь преимущество перед думающими людьми?
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Перри Мейсон

34 минуты назад
1010, "Обнулит всем кредиты и долги.Это было бы честно" То есть, если у вас кто-то взял в долг крупную сумму денег, он может не отдавать? Было бы честно, я правильно понял?
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рулон

37 минут назад
на набережной испытали спец технику успешно я так понял что победили вирус на набережной
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Русский и Шокерфейс

42 минуты назад
Все свелось к цифрам, как сценарию , не кто теперь не пишет как где кто.
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Сергей

43 минуты назад
Почему не указываете из какого района инфицированные? Вы это делаете преднамеренно, чтобы сеять панику?
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местный житель

45 минут назад
если заболевание так опасно то почему не закрывают границы области
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..

53 минуты назад
пандемия, 600 с лишним туристов притащили в Липецкую область. Теперь во всех.
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