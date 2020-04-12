Новости в instagram
сегодня, 10:49
Еще пять случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в регионе
38 6325
Областной оперштаб сообщил о новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19.
12 апреля в Липецкой области подтверждены еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
- В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщили в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Всего за время эпидемии в Липецкой области выявлено 63 случая заражения коронавирусом. 10 человек выздоровели, 53 — находятся на лечении.
- В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщили в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Всего за время эпидемии в Липецкой области выявлено 63 случая заражения коронавирусом. 10 человек выздоровели, 53 — находятся на лечении.
38 6325
Он
Гости
А пивасика с едой не доставить?
Отлично
Перри Мейсон
рулон
Русский и Шокерфейс
Сергей
местный житель
..