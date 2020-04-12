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Истребитель Су-30 разобрался в небе сразу с двумя самолетами ВВС США

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В ночь со среды на четверг в воздушное пространство Венесуэлы вторглись два американских военных самолета. Для перехвата нарушителей был экстренно поднят истребитель Су-30МК2.

По имеющейся информации два самолета ВВС США произвели взлет с авиабазы в Пуэрто-Рико, направившись к границе боливарианской республики, При этом их транспондеры были отключены.

Поднятый в воздух венесуэльский истребитель не только смог перехватить обоих нарушителей, хоть и находился в единственном числе, но и вытеснить их за границы воздушного пространства страны.

Перед перехватом экипажи американских военных самолётов игнорировали запросы пилота Су-30МК2, однако, «после демонстрации решительности», вынуждены были подчиниться его требованиям. Летчик продемонстрировал подвешенные ракеты и готовность их применить, сообщает politnews24.ru

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