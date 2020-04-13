Футболисты «Металлурга» показали, как тренируются во время самоизоляции и передали челендж «Ельцу»

Простые упражнения пригодятся каждому, кто хочет поддерживать себя в норме.

Игроки «Металлурга», как и большинство россиян, находятся на самоизоляции. «Красно-чёрные» отправились туда одними из первых: их закрыли на двухнедельный домашний карантин сразу по прилёту со сборов в Турцииещё в конце марта до введения всеобщих мер по нахождению дома.

Но спортсмены в любых условиях остаются спортсменами: и игроки «Металлурга» усиленно тренируются в домашних условиях.

Советами и простыми упражнениями, с помощью которых любой может поддержать форму, они поделились в видеоролике.

Челендж #занимаемсядома запустил среди футбольных клубов центральной России новомосковский «Химик» и сразу передал эстафету «Металлургу». Липчане же в свою очередь переадресовали челендж землякам из ФК «Елец».



Напомним, что в нынешнем сезоне "Металлург" как никогда близок к выходу в ФНЛ: команда идёт на 2-е месте, уступая всего два очка лидирующему "Динамо" из Брянска, которое нашим парням ещё принимать на своём поле. Однако футбольные соревнования в России по понятным причинам остановлены до 31 мая.

