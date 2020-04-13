Спорт

сегодня, 15:39

Футболисты «Металлурга» показали, как тренируются во время самоизоляции и передали челендж «Ельцу»

14 1182
#Футбол #тренировки дома
2
Футболисты «Металлурга» показали, как тренируются во время самоизоляции и передали челендж «Ельцу»

Простые упражнения пригодятся каждому, кто хочет поддерживать себя в норме.

Загрузка плеера

Игроки «Металлурга», как и большинство россиян, находятся на самоизоляции. «Красно-чёрные» отправились туда одними из первых: их закрыли на двухнедельный домашний карантин сразу по прилёту со сборов в Турцииещё в конце марта до введения всеобщих мер по нахождению дома.

Но спортсмены в любых условиях остаются спортсменами: и игроки «Металлурга» усиленно тренируются в домашних условиях.

Советами и простыми упражнениями, с помощью которых любой может поддержать форму, они поделились в видеоролике.

Челендж #занимаемсядома запустил среди футбольных клубов центральной России новомосковский «Химик» и сразу передал эстафету «Металлургу». Липчане же в свою очередь переадресовали челендж землякам из ФК «Елец».

Напомним, что в нынешнем сезоне "Металлург" как никогда близок к выходу в ФНЛ: команда идёт на 2-е месте, уступая всего два очка лидирующему "Динамо" из Брянска, которое нашим парням ещё принимать на своём поле. Однако футбольные соревнования в России по понятным причинам остановлены до 31 мая.

14 1182
#Футбол #тренировки дома
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Валера

27 минут назад
у кого они в гостях?) обстановка явно не их жилищ, представляю жену Ахмеда в этих условиях))))))
ответить

Ник нейм

сегодня, 17:55
Ну и мешки.... Бухайте поменьше алканы
ответить

Путин ты пьян?

сегодня, 17:21
Или ты узбек ?
ответить

Гость

сегодня, 17:05
Путин Ты ушлепок …..
ответить

....

сегодня, 16:41
Рональдо также разминается.
ответить

белочка

сегодня, 16:27
Путин, можешь свой текст на русский перевести? Ничего не понятно!
ответить

Путин

сегодня, 16:16
Путину мало денех надо же деньги отмывать от короновируса чтобы чемодан нополнить я не верю это хрень за пугали людей этой хреню моло им денех раньше жизнь я по нимал с теперь не понимаю я эту жизнь почему даже не знаю почему ну просто надо за друг друга что то делать сетой жизню просто как надо так и выживают люди сдетьми поднимают их учать детей все дорожает к чему мы придем народ кто прочитал это если я прав то напишите ответ я буду рад ??!!
ответить

Доктор

сегодня, 16:16
Вижу человека с бодуна в ночлежке. Елец , уверен, поддержит. Там тоже много таких футболистов.
ответить

Троль

сегодня, 16:06
За ковер, однозначно, зелень!)
ответить

Че́рная сметана

сегодня, 16:05
Какие нахрен футболистам?! Коронавирус атакует во всю...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Болельщики могут помочь «Металлургу» в виртуальном «матче года»
11
Болельщики могут помочь «Металлургу» в виртуальном «матче года»

вчера, 15:18

Спорт
Елецкий футболист 8 часов летел из Владивостока в перчатках и маске
#ФНЛ #Александр Кутьин
62
Елецкий футболист 8 часов летел из Владивостока в перчатках и маске

11.04.2020 20:32

Спорт
Липецкий футболист ответил подписчику, сравнившему его с деревом
#Футбол #Антон Заболотный
18
Липецкий футболист ответил подписчику, сравнившему его с деревом

08.04.2020 14:22

Спорт
Клуб КХЛ сделал предложение липчанину
#Хоккей #Владимир Бобылев #КХЛ
2
Клуб КХЛ сделал предложение липчанину

08.04.2020 14:12

Спорт
Московское «Динамо» хочет расстаться с родившимся в Липецке нападающим?
#Футбол #Кирилл Панченко #РПЛ
8
Московское «Динамо» хочет расстаться с родившимся в Липецке нападающим?

07.04.2020 14:56

Спорт
Липецк ещё сыграет в мини-футбол с главным фаворитом турнира или пора подводить итоги?
#Мини-футбол
6
Липецк ещё сыграет в мини-футбол с главным фаворитом турнира или пора подводить итоги?

06.04.2020 15:45

Спорт