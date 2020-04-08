Липчанин задолжал всем и вся, и у него арестовали автомобиль

В списке кредиторов - ГИБДД, банки, ЖКХ и налоговая.

Судебные приставы Правоборежного округа Липецка вынесли решение об аресте автомобиля у гражданина за долги в 140 тысяч рублей.

Список кредиторов липчанина поражает разнообразием – казалось, в него вошли все, кто только мог: мужчина задолжал ГИБДД по штрафам, не платил налог на имущество, не оплачивал счета за воду и теплоснабжение. А еще – не торопился гасить взятые кредиты.

Арест имущества – одна из крайних мер, но приставы были вынуждены на неё пойти, и это сработало.

- Должник нашёл деньги и разом со всеми расплатился, чтобы выручить свое авто, - отметили в ведомстве, - А еще он погасил исполнительский сбор УФССП – 12 тысяч рублей.



Фото lawlgoty.ru

