Общество

24 минуты назад

Липчанин задолжал всем и вся, и у него арестовали автомобиль

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#Приставы #УФССП #долги
Липчанин задолжал всем и вся, и у него арестовали автомобиль

В списке кредиторов - ГИБДД, банки, ЖКХ и налоговая.

Судебные приставы Правоборежного округа Липецка вынесли решение об аресте автомобиля у гражданина за долги в 140 тысяч рублей.

Список кредиторов липчанина поражает разнообразием – казалось, в него вошли все, кто только мог: мужчина задолжал ГИБДД по штрафам, не платил налог на имущество, не оплачивал счета за воду и теплоснабжение. А еще – не торопился гасить взятые кредиты.

Арест имущества – одна из крайних мер, но приставы были вынуждены на неё пойти, и это сработало.

- Должник нашёл деньги и разом со всеми расплатился, чтобы выручить свое авто, - отметили в ведомстве, - А еще он погасил исполнительский сбор УФССП – 12 тысяч рублей.

Фото lawlgoty.ru


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#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (4)

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MASOK.NET

5 минут назад
Надо полностью закрывать город и не впускать легковой транспорт и автобусы. Иначе так и будут поступать заражённые из других городов (особенно из Москвы). Так мы будем год боротся с эпидемией. А если закрыть город то эпидемию можно победить за месяц
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Антисоветчик

57 минут назад
Как правильно общатся с другими людьми. Во первых не разговаривать. Во вторых, если человек настойчив, смотреть "сквозь" него метров на 2-3, считая, как будто его нет. Через минуту чел сваливает. Попробуйте. Эффективно в очереди за продуктами. Я попробывал, свалила даже кассир.
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Гость

сегодня, 11:17
А маски по 35 рэ, купи дешевле в частных...
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А маски по 35 рэ

сегодня, 11:14
в государственных аптеках это не мошенничество? Куда жаловаться?
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