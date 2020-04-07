В мире

45 минут назад

В Японии объявят режим ЧС в семи префектурах из-за коронавируса

224
В Японии объявят режим ЧС в семи префектурах из-за коронавируса

Режим ЧС будет действовать в течение месяца

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о введении в ряде районов страны режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Коммерсант со ссылкой на телеканал NHK.

Режим ЧС будет действовать в течение месяца в Токио, Осаке и еще пяти префектурах — Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хего и Фукуоке. Гражданам запрещено, в частности, ходить на работу, посещать больницы, будет закрыто большинство мест массового скопления людей. Движение поездов останавливаться не будет, штрафов за нарушение режима также пока не предполагается

Будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.

Кроме этого, премьер пообещал выделить примерно 1 трлн иен (примерно $9,15 млрд) с целью нивелировать ущерб, нанесенный японской экономике пандемией коронавируса.
224

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Чернобыль горит
Чернобыль горит

05.04.2020 21:25

В мире
Лукашенко: Украина должна сделать все для ликвидации ДНР и ЛНР
1
Лукашенко: Украина должна сделать все для ликвидации ДНР и ЛНР

05.04.2020 21:23

В мире
«Здесь нет будущего»: украинцы обосновали, почему нужно массово бежать в Россию
5
«Здесь нет будущего»: украинцы обосновали, почему нужно массово бежать в Россию

05.04.2020 11:49

В мире
Трамп вводит войска в Нью-Йорк
#коронавирус
1
Трамп вводит войска в Нью-Йорк

05.04.2020 10:30

В мире
Российские дипломаты собирают средства для застрявших в США россиян
#коронавирус #сидимдома
48
Российские дипломаты собирают средства для застрявших в США россиян

05.04.2020 09:28

В мире
Иисус задержан в Москве за прогулку с собакой во время обязательной самоизоляции
#коронавирус #сидимдома
26
Иисус задержан в Москве за прогулку с собакой во время обязательной самоизоляции

05.04.2020 07:34

В мире