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45 минут назад
В Японии объявят режим ЧС в семи префектурах из-за коронавируса
Режим ЧС будет действовать в течение месяца
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о введении в ряде районов страны режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Коммерсант со ссылкой на телеканал NHK.
Режим ЧС будет действовать в течение месяца в Токио, Осаке и еще пяти префектурах — Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хего и Фукуоке. Гражданам запрещено, в частности, ходить на работу, посещать больницы, будет закрыто большинство мест массового скопления людей. Движение поездов останавливаться не будет, штрафов за нарушение режима также пока не предполагается
Будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.
Кроме этого, премьер пообещал выделить примерно 1 трлн иен (примерно $9,15 млрд) с целью нивелировать ущерб, нанесенный японской экономике пандемией коронавируса.
Режим ЧС будет действовать в течение месяца в Токио, Осаке и еще пяти префектурах — Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хего и Фукуоке. Гражданам запрещено, в частности, ходить на работу, посещать больницы, будет закрыто большинство мест массового скопления людей. Движение поездов останавливаться не будет, штрафов за нарушение режима также пока не предполагается
Будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.
Кроме этого, премьер пообещал выделить примерно 1 трлн иен (примерно $9,15 млрд) с целью нивелировать ущерб, нанесенный японской экономике пандемией коронавируса.