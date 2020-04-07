Общество
27 минут назад
Липецкие школьники смогут пройти пробные ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-формате
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Обучающиеся 9-х и 11-х классов смогут принять участие во Всероссийских пробных экзаменах онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, пройдя по ссылке.
В день проведения пробного экзамена на электронную почту участника будет направлена ссылка, по которой необходимо перейти, чтобы начать тестирование. Для работы также потребуется ручка и бумага в качестве черновика.
Обращаем внимание, что все задания тестирования составлены в формате ОГЭ и ЕГЭ-2020. Время на прохождение экзамена ограничено и соответствует времени написания ОГЭ и ЕГЭ.
После выполнения работы участник получит свой итоговый результат. Кроме того, каждому будет направлено приглашение на посвященный разбору ошибок вебинар, где можно будет задать вопросы по каждому заданию.
Пробные экзамены пройдут с 9 по 15 апреля. Расписание их проведения размещено на сайте maximumtest.ru.
В день проведения пробного экзамена на электронную почту участника будет направлена ссылка, по которой необходимо перейти, чтобы начать тестирование. Для работы также потребуется ручка и бумага в качестве черновика.
Обращаем внимание, что все задания тестирования составлены в формате ОГЭ и ЕГЭ-2020. Время на прохождение экзамена ограничено и соответствует времени написания ОГЭ и ЕГЭ.
После выполнения работы участник получит свой итоговый результат. Кроме того, каждому будет направлено приглашение на посвященный разбору ошибок вебинар, где можно будет задать вопросы по каждому заданию.
Пробные экзамены пройдут с 9 по 15 апреля. Расписание их проведения размещено на сайте maximumtest.ru.
377