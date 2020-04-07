Общество
19 минут назад
Мошенники выудили из кошельков четверых горожан больше 81 000 рублей
6 апреля жертвами мошенников стали четверо жителей Липецка. При этом, преступники использовали стандартные схемы обмана.
- 20-летняя липчанка лишилась 11 000 рублей при покупке через сайт объявлений часов. Таким же образом лишился 6800 рублей липчанин при покупке процессора. Еще одна липчанка передала мошеннику 32 000 рублей за помощь в получении водительского удостоверения. Другая женщина лишилась 31 310 рублей после сообщения звонка подставной сотрудницы банка, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
О том, как обезопасить себя от мошенников можно узнать здесь.
О том, как обезопасить себя от мошенников можно узнать здесь.