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На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
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Общество
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вчера, 17:40

На полутора десятках улиц отключат холодную воду

6 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители 16 улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 6 по улице Папина, № 88 по улице Тельмана, №№ 10а, 12а, 12а/1, 12а/2, 12б, 14а к.1, 14в по улице Доватора, в частом секторе улиц Богдана Хмельницкого, Достоевского, Крылова, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, по проезду Шишкина. 

Подвоз воды для питья организуют к дому № 6 по улице Папина и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

6 марта энергетики будут проводить плановые ремонтные работы на своих сетях.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 8 по улице Пожарского, № 40 по улице Катукова, на улицах Арсеньева, Баумана, Литейной. 

С 13:00 до 17:00 обесточат дома №№ 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 21 по улице Астраханской, №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Архангельской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, улицу Усманскую. 

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