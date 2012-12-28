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Общество
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вчера, 17:40
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
6 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители 16 улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды для питья организуют к дому № 6 по улице Папина и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 марта энергетики будут проводить плановые ремонтные работы на своих сетях.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 8 по улице Пожарского, № 40 по улице Катукова, на улицах Арсеньева, Баумана, Литейной.
С 13:00 до 17:00 обесточат дома №№ 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 21 по улице Астраханской, №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Архангельской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, улицу Усманскую.
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