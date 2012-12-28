40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей

Мужчина согласился на услугу по перерасчету пенсионного стажа.

1 марта в липецкий отдел полиции № 2 обратился 40-летний мужчина, у которого мошенники похитили почти три миллиона рублей.«В мессенджере липчанину позвонил «сотрудник пенсионного отдела» и сообщил, что его трудовой стаж рассчитан не верно, нет информации о трудоустройстве в определенные периоды. Потерпевший согласился на услугу по перерасчету стажа по телефону. Для этого потребовалось сообщить код из СМС-сообщения, что липчанин и сделал. Этой информации было достаточно, чтобы аферисты смогли войти в его личный банковский кабинет. Они оформили несколько кредитов на имя липчанина и перевели эти деньги на различные расчётные счета. Всего мошенники похитили 2 907 500 рублей», — сообщат пресс-служба УМВД России по Липецкой области.3 марта жертвой мошенников стал 22-летний студент липецкого ВУЗа. Ему представились сотрудниками деканата учебного заведения и сообщили, что с ним в ближайшее время свяжутся из ФСБ и помогут избежать несанкционированного списание денег со счета. Студент выполнил рекомендации и лишился 21 тысячи рублей.64-летний пенсионер поверил звонку с прежнего места работы. Узнав об утечке персональных данных, пенсионер перевел «на безопасный счет «Государственного резерва» 2 000 000 рублей. Деньги он отправил на несколько счетов, указанных мошенниками, через терминалы в банках на улицах Гагарина и Меркулова.