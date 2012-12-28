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вчера, 17:31
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40-летний липчанин перевёл мошенникам из «пенсионного отдела» почти три миллиона рублей

Мужчина согласился на услугу по перерасчету пенсионного стажа.

1 марта в липецкий отдел полиции № 2 обратился 40-летний мужчина, у которого мошенники похитили почти три миллиона рублей.

«В мессенджере липчанину позвонил «сотрудник пенсионного отдела» и сообщил, что его трудовой стаж рассчитан не верно, нет информации о трудоустройстве в определенные периоды. Потерпевший согласился на услугу по перерасчету стажа по телефону. Для этого потребовалось сообщить код из СМС-сообщения, что липчанин и сделал. Этой информации было достаточно, чтобы аферисты смогли войти в его личный банковский кабинет. Они оформили несколько кредитов на имя липчанина и перевели эти деньги на различные расчётные счета. Всего мошенники похитили 2 907 500 рублей», — сообщат пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

3 марта жертвой мошенников стал 22-летний студент липецкого ВУЗа. Ему представились сотрудниками деканата учебного заведения и сообщили, что с ним в ближайшее время свяжутся из ФСБ и помогут избежать несанкционированного списание денег со счета. Студент выполнил рекомендации и лишился 21 тысячи рублей.

64-летний пенсионер поверил звонку с прежнего места работы. Узнав об утечке персональных данных, пенсионер перевел «на безопасный счет «Государственного резерва» 2 000 000 рублей. Деньги он отправил на несколько счетов, указанных мошенниками, через терминалы в банках на улицах Гагарина и Меркулова.
мошенничество
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
вчера, 19:25
Дроповодов надо привлекать к уголовной ответственности и точка , наравне с мошенниками
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Вася с 11-го
вчера, 18:57
Час назад автобус 30 на против тц октябрьский был вероломно атакован по боковым стеклам салона двумя подростками 9-12 лет с использованием воды в твердом агрегатном состоянии,в простонародии снежками! Нападавшие скрылись! А по серьезному,хорошо,что не кирпичами кидались!!
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Догнать
вчера, 19:25
И выдергать ноги.
Ответить
Мистер очевидность
вчера, 18:52
Халява затмевает разум, вообще не жалко, видно заработал явно не горбом))) если без проверки так легко растается с деньгами
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Бабаха
вчера, 18:49
Вот дурак
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Далеко
вчера, 18:46
мужик заглядывает .....
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Кажется
вчера, 18:38
Банкиры в доле,а может кто и поглавнее.
Ответить
это
вчера, 18:54
100%
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Житель
вчера, 18:37
Теперь у него сразу много пенсионных баллов будет
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Липчанин
вчера, 18:12
Не преведи Господи.
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ттт
вчера, 18:08
фигня какая то, одно СМС и все? на выдачу кредита, на перевод, да хоть на смену номера телефона привязанного к счету больше СМС не нужно?
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Ну
вчера, 17:57
Зачем???????? Обман везде и всюду. Не верь никому и себе через раз не верь.
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