Происшествия
55 минут назад
Жертвами кибер-аферистов стали две молодые липчанки
Одна неудачно купила «умные часы», вторая добровольно перевела деньги «сотруднику безопасности».
В минувшие выходные сразу несколько липчан среднего и старшего возраста стали жертвами мошенников, а вчера аферисты подобрали ключики к умам и сердцам двух молодых горожанок.
Так, 20-летняя жительница Липецка захотела купить «умные часы» от Apple. На модель из салона у нее не хватило денег и она нашла приемлемый для себя вариант на сайте Авито. Сговорившись с продавцом, она перевела на его Киви-кошелек 11 тысяч рублей, но товар не получила. Теперь мошенника, звонившего ей с номера тульского оператора мобильной связи, ищет полиция.
Стала жертвой заурядного развода из разряда «уж сколько раз твердили миру...» и 22-летняя липчанка, которой позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из госбанков. Мужчина сообщил, что кто-то дистанционно желает похить с ее банковского счета деньги и под предлогом пресечения преступления дал дамочке соответствующие инструкции. Старательно их исполнив, липчанка вдруг обнаружила, что после последней выполненной операции с ее счета исчезла 31 тысяча рублей.
Так, 20-летняя жительница Липецка захотела купить «умные часы» от Apple. На модель из салона у нее не хватило денег и она нашла приемлемый для себя вариант на сайте Авито. Сговорившись с продавцом, она перевела на его Киви-кошелек 11 тысяч рублей, но товар не получила. Теперь мошенника, звонившего ей с номера тульского оператора мобильной связи, ищет полиция.
Стала жертвой заурядного развода из разряда «уж сколько раз твердили миру...» и 22-летняя липчанка, которой позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из госбанков. Мужчина сообщил, что кто-то дистанционно желает похить с ее банковского счета деньги и под предлогом пресечения преступления дал дамочке соответствующие инструкции. Старательно их исполнив, липчанка вдруг обнаружила, что после последней выполненной операции с ее счета исчезла 31 тысяча рублей.
Денег у них нет!
)))
Бабло есть
Пока на свете живы дураки