Происшествия

55 минут назад

Жертвами кибер-аферистов стали две молодые липчанки

4 1470
#афера
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Жертвами кибер-аферистов стали две молодые липчанки

Одна неудачно купила «умные часы», вторая добровольно перевела деньги «сотруднику безопасности».

В минувшие выходные сразу несколько липчан среднего и старшего возраста стали жертвами мошенников, а вчера аферисты подобрали ключики к умам и сердцам двух молодых горожанок.

Так, 20-летняя жительница Липецка захотела купить «умные часы» от Apple. На модель из салона у нее не хватило денег и она нашла приемлемый для себя вариант на сайте Авито. Сговорившись с продавцом, она перевела на его Киви-кошелек 11 тысяч рублей, но товар не получила. Теперь мошенника, звонившего ей с номера тульского оператора мобильной связи, ищет полиция.

Стала жертвой заурядного развода из разряда «уж сколько раз твердили миру...» и 22-летняя липчанка, которой позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из госбанков. Мужчина сообщил, что кто-то дистанционно желает похить с ее банковского счета деньги и под предлогом пресечения преступления дал дамочке соответствующие инструкции. Старательно их исполнив, липчанка вдруг обнаружила, что после последней выполненной операции с ее счета исчезла 31 тысяча рублей.
4 1470
#афера
1

Комментарии (4)

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Денег у них нет!

16 минут назад
Часики за 11 тыЩ! Покупать, мозги лучше бы купила.
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)))

18 минут назад
У сына аккаунт stim спёрли. Пытаемся вернуть.
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Бабло есть

34 минуты назад
Вообщем бабло у народа есть. Так, что ещё можно сидеть на самоизоляции
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Пока на свете живы дураки

43 минуты назад
Ведь каждую копейку считают и так глупо прощаются с деньгами!
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