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сегодня, 11:42

В Чаплыгинском районе новый прокурор

8 1198
#прокуратура #кадры
В Чаплыгинском районе новый прокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации советник юстиции Дмитрий Колосов назначен на должность прокурора Чаплыгинского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 34-летний Дмитрий Колосов выпускник Саратовской государственной академии права.

В органах прокуратуры Липецкой области проходит службу с июля 2008 года.

Последовательно занимал должности помощника прокурора Воловского района, помощника, старшего помощника прокурора Левобережного района Липецка.

С 2014 года состоял в должности заместителя прокурора Левобережного района Липецка.


8 1198
#прокуратура #кадры

Комментарии (8)

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Да нет мошна и порадоваться

2 минуты назад
Господи !, хоть и к Всевышнему ты ну никак. Дмитрий Анатольевич человечище, Оччень Набожный и порядочный, да ещё и битый жизнью. Эт Наш Человек. Ну вот исключение из правил. Прокурор. Венчанный Супруг. Дома Первый после Бога. А на службе..... Повезло подчинённым. Рад за них. А вот Нелюдей он отправит туда. На Костёр. Держись Дмитрий Анатольевич. Ждём тебя в Липецккую прокуратуру. Замом. Эт к гадалке не ходи)) Молодчинка.
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Гость

11 минут назад
Во всех районах их нужно менять, и почаще,тогда будет какой то толк
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Простите !?

20 минут назад
житель, Вы наверно про Путина ?!.
ответить

житель

38 минут назад
Софокл, Бухает видимо он.
ответить

Да

49 минут назад
Софокл, на Х. У. Й Вздели !.
ответить

1234

58 минут назад
Левобережная прокуратура кузнеца прокуроров для Чаплыгинское района. По-моему это четвёртый.
ответить

Софокл

59 минут назад
А куда же старого дели, Никонова-младшего?
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Господи !

сегодня, 11:55
Да какое же счастье !, Чтоб он сдох !.
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