сегодня, 11:42
В Чаплыгинском районе новый прокурор
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации советник юстиции Дмитрий Колосов назначен на должность прокурора Чаплыгинского района.
В органах прокуратуры Липецкой области проходит службу с июля 2008 года.
Последовательно занимал должности помощника прокурора Воловского района, помощника, старшего помощника прокурора Левобережного района Липецка.
С 2014 года состоял в должности заместителя прокурора Левобережного района Липецка.
Да нет мошна и порадоваться
Гость
Простите !?
житель
Да
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Софокл
Господи !