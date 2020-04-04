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сегодня, 17:10

В Липецкой области небольшие дожди и до +13

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В Липецкой области небольшие дожди и до +13

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в область повышенного атмосферного давления, однако из-за приближения к региону атмосферного фронта, днем возможны местами небольшие дождь и мокрый снег.

Среднесуточные температуры составят 3-5 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем будет от 8 до 13 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла. 

5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 16 градусов мороза.

Фото akspic.ru

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Комментарии (3)

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Котэ

48 минут назад
Кушать все равно нечего...
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Перри Мейсон

57 минут назад
За то что день сменил зарю родную партию благодарю
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ИК-3

сегодня, 17:13
Благоприятные условия для вируса.
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