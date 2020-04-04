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Коронавирус передается кошкам

8 680
#коронавирус #животные #
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Коронавирус передается кошкам

Китайские ученые из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом. 

Об этом свидетельствуют результаты наблюдений медиков, размещенные в электронной научной библиотеке  bioRxiv.

В ходе исследования ученые посетили приюты для животных, находящиеся в разных частях города. "Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", - отмечают эксперты.

Ученые утверждают, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но не сообщается, могут ли кошки заразить людей. Случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были зафиксированы.

Ученые пока не могут сказать, как именно заразились бродячие кошки. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

На сегодня тестов на коронавирус для кошек не существует. Для обнаружения инфекции ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. Как утверждают биологи, на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей, сообщает  bb.lv

8 680
#коронавирус #животные #
1

Комментарии (8)

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Кошка

29 минут назад
Ёся, я не сравниваю паразита с вирусом . Однако как вы видите развитие ситуации у некоторых людей каронавирус проходит безсимптомно .Многие даже незнают что уже переболели .Анализ на антитела никто не берет . Поэтому все вероятно .
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Ёся

37 минут назад
Кошка, ну ты сравнила живое одноклеточное с частичкой рнк.
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eeee

39 минут назад
Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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Кошка

41 минуту назад
Токсоплазмоз тоже переносится кошками .Но однако если человек с детства общается с этим животным то он не страдает от этого заболевания максимум это латентное носительство.
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Skrip

41 минуту назад
Таким образом мыши которые были съедены кошками и людьми мстят.
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Гость

46 минут назад
А вы не проверяли хозяев этих кошек .Скорее всего у них уже есть иммунитет от короновируса .И они им уже не заразятся .
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так-так, посмотрим

50 минут назад
Кто там из зараженных гламурных инстанраммщиц фоткался с кошками и собачками?
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Не специалист

54 минуты назад
что вы пишите, сейчас котов убивать начнут ...особо одарённые представители населения
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