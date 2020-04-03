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31 минуту назад

Липчанки делятся секретами красоты

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#соцсети #сидим дома
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Пользовательницы соцсетей рассказывают beuty-уловки и повторяют макияж знаменитостей.

Холодильник забит блюдами на неделю, генеральная уборка прошла уже дважды и от онлайн-тренировок ноет каждая мышца. Чем еще заняться дома, кроме оккупации дивана? Многие липчанки нашли лекарство от скуки – они посвятили нерабочие дни себе. Девушки сами делают макияж знаменитостей и делятся секретами красоты.





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До карантина⠀ Эту голливудскую волну я показывала Даше @d.abrm на курсе "Свадебный стилист - макияж+причёска". ⠀ Давайте расскажу о подготовке волос к причёске и важные этапы построения прически. ⠀ Волосы у Кати @_k.o._t.e.i.k.a слегка вьющиеся, пушистые и пористые, поэтому нужно было ориентироваться именно на эту структуру волос в подготовке. ⠀ Итак! ⠀ Волосы хорошенько (до влажного состояния) обработали спреем для укладки лёгкой фиксации от @ollin_professional_official Просушили все волосы с поднятием у корней феном на крупный брашинг На корни нанесли сухой шампунь, т.к. волосы были вымыты не на кануне прически Поделили голову на нужные зоны (это очень важно!!!!) Грамотное деление - залог красивой прически. Накрутили волосы на 28 мм диаметром шипцы методом жгут. Каждую прядь перед накруткой обрабатывали сухим лаком. После каждой накрутки прядь фиксировалась на зажим(не распускали прядь, а в накрученном состоянии калачиком прядь фиксировали на зажим) Разложили остывшие пряди в прическу! ⠀ Как вам результат? ⠀ Нравится такая причёска!!! ⠀ Если ты невеста или выпускница - сделала бы себе такую? ⠀ Кстати, Катя @_k.o._t.e.i.k.a сказала, что ее волосы плохо держат локоны, а вот эти продержались до самой ночи и утром ещё сохранилась ⠀ Ребята!!! Желаю вам здоровья, выдержки, без паники!!! Все вернётся и встанет на круги своя! По другому не бывает ⠀ Ваша #макияжнаямама_лена #оставайсядома

Публикация от ВИЗАЖИСТ МАКИЯЖ ЛИПЕЦК (@makeupmama_lena)



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Если ты на карантине, и нет возможности посетить своего мастера, чтобы снять гель-лак. СТОП!!! Самое главное не сдирай покрытие вместе со своей ногтевой пластиной У меня есть безопасный способ. Для этого нам понадобится: 1. Пилка (желательно 100/180 Гритт. 2. Жидкость для снятия гель лака или ( жидкость для снятия лака с содержанием ацетона). 3. Вата либо (ватный диск). 4. Фольга. 5. Апельсиновая палочная либо (пушер). Если же у вас покрытие с использованием геля, то вам поможет только пилка. 1. Убираем длину. 2. Снимаем гель пилкой. Можно оставить небольшой слой геля, чтобы не повредить ногтевую пластину. В конце нанесите масло для кутикулы или крем. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Публикация от Суханова Анастасия (@sukhanova__a)

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#соцсети #сидим дома
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