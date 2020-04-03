Липчанки делятся секретами красоты

Пользовательницы соцсетей рассказывают beuty-уловки и повторяют макияж знаменитостей.

Холодильник забит блюдами на неделю, генеральная уборка прошла уже дважды и от онлайн-тренировок ноет каждая мышца. Чем еще заняться дома, кроме оккупации дивана? Многие липчанки нашли лекарство от скуки – они посвятили нерабочие дни себе. Девушки сами делают макияж знаменитостей и делятся секретами красоты.