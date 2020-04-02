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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 3 апреля
Даже в режиме изоляции театры, филармонии и музеи приглашают на свои постановки, концерты и экскурсии. Посетите их, не выходя из дома, а мы подскажем, когда и что можно посмотреть.
Государственный Эрмитаж в 13.00 проведет трансляцию экскурсии по лаборатории научной реставрации тканей. Лаборатория, основанная когда-то для реставрации знамен, сегодня продолжает работу с разнообразными предметами декоративно-прикладного искусства из текстиля.
В 14.00 Московская филармония приглашает на запись концерта от 13 января 2019 года из концертного зала Чайковского «Домашний сезон детям». Художественное слово скажет Дмитрий Назаров, В программе прозвучат фрагменты из увертюр к операм «Сорока-воровка», «Семирамида», «Итальянка в Алжире», «Шёлковая лестница» Россини, а также «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди.
В 16.00 Государственный Эрмитаж покажет необычную коллекцию кукол, созданную учениками творческой студии Школьного Центра Государственного Эрмитажа. Зрители увидят образы великих деятелей эпохи Возрождения в исторических костюмах и узнают об их создании.
Русский музей в 16.30 начнет онлайн-экскурсию о картине «Дмитрий Левицкий. Смолянки». Также состоится открытый показ - фильмы из цикла «История одного шедевра». Эпоха Павла I.
Архангельский театр драмы им М.В. Ломоносова в 18:00 покажет свой спектакль «Урфин Джюс» о сказочной истории одного государственного переворота. Автор инсценировки и режиссёр - Анастас Кичик .
Свердловская академическая государственная филармония в 18.30 приглашает на запись джазового вечера Риты Эдмонд (вокал) и Даниила Крамера (фортепиано).
Новое поколение труппы Театра на Таганке в 19.00 играет спектакль «Le Тартюф» по пьесе Мольера на новый лад. Увидеть спектакль онлайн можно на сайте. Трансляция спектакля в прямом эфире будет бесплатной и пройдет на главной странице Театра.
Санкт-петергбургский ТЮЗ им. Брянцева в 19.00 покажет пьесу А. Шапиро по мотивам романа И. Гончарова «Обрыв» (16+).
В 19:00 на сайте Московской консерватории пройдет трансляция записи оперы А.С. Аренского «Рафаэль».
В 20:00 Александринский театр приглашает на спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева о том, что мешает людям найти контакт. Постановка Жени Беркович. Спектакль можно будет увидеть на сайте театра и в официальном паблике Александринского театра ВКонтакте.
В 19.00 Московская филармония начнет трансляцию записи концерта от 10 марта 2019 года Государственного академического симфонического оркестра России им. Е Светланова. В программе - концерты Бетховена: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и Концерт № 5 для фортепиано с оркестром.
Мариинский театр в 19.00 откроет запись концертов Петра Чайковского Симфоний № 3 и № 4.
Рок-группа «Сплин» сыграет концерт в рамках проекта «Шоу ON!». Трансляция будет доступна на сайте онлайн-кинотеатра Okko. Начало в 19:00.
Пермская краевая филармония в 19.00 представит трансляцию концерта «Весны предчувствие» оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии. В концертной программе прозвучат знаменитые произведения советских композиторов, русские народные песни, арии из опер и оперетт.
В 20:00 по московскому времени в видеосервисе Wink начнется живой концерт легендарной рок-группы «Ария». С 1985 года она остается одним из самых популярных коллективов страны, не изменяя своему узнаваемому стилю. Концерт доступен после регистрации.
А по каким каналам !
Сергей 13