Общество

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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 3 апреля

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#программа передач
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 3 апреля

Даже в режиме изоляции театры, филармонии и музеи приглашают на свои постановки, концерты и экскурсии. Посетите их, не выходя из дома, а мы подскажем, когда и что можно посмотреть.  

Политехнический музей на ВДНХ в рамках акции #оставайтесьдома проведёт 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive, в котором будут участвовать поэты, писатели, общественные деятели, звёзды кино и театра. Марафон начнётся в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Политеха и продлится до полуночи. За это время к трансляции подключатся более 50 авторов и чтецов.  

Государственный Эрмитаж в 13.00 проведет трансляцию экскурсии по лаборатории научной реставрации тканей. Лаборатория, основанная когда-то для реставрации знамен, сегодня продолжает работу с разнообразными предметами декоративно-прикладного искусства из текстиля.   

В 14.00 Московская филармония приглашает на запись концерта от 13 января 2019 года из концертного зала Чайковского «Домашний сезон детям». Художественное слово  скажет Дмитрий Назаров, В программе прозвучат фрагменты из увертюр к операм «Сорока-воровка», «Семирамида», «Итальянка в Алжире», «Шёлковая лестница» Россини, а также «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. 

В 16.00 Государственный Эрмитаж покажет необычную коллекцию кукол, созданную учениками творческой студии Школьного Центра Государственного Эрмитажа. Зрители увидят образы великих деятелей эпохи Возрождения в исторических костюмах и узнают об их создании.  

Русский музей в 16.30 начнет онлайн-экскурсию о картине «Дмитрий Левицкий. Смолянки». Также состоится открытый показ - фильмы из цикла «История одного шедевра». Эпоха Павла I.   

Архангельский театр драмы им М.В. Ломоносова в  18:00 покажет свой спектакль «Урфин Джюс» о сказочной истории одного государственного переворота. Автор инсценировки и режиссёр - Анастас Кичик .  

Свердловская академическая государственная филармония в 18.30 приглашает на запись джазового вечера Риты Эдмонд (вокал) и Даниила Крамера (фортепиано).  

Новое поколение труппы Театра на Таганке в 19.00 играет спектакль «Le Тартюф» по пьесе Мольера на новый лад. Увидеть спектакль онлайн можно на сайте. Трансляция спектакля в прямом эфире будет бесплатной и пройдет на главной странице Театра.  

Санкт-петергбургский ТЮЗ им. Брянцева в 19.00 покажет пьесу А. Шапиро по мотивам романа И. Гончарова «Обрыв» (16+).  

В 19:00 на сайте Московской консерватории пройдет трансляция записи оперы А.С. Аренского «Рафаэль».  

В 20:00 Александринский театр приглашает на спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева о том, что мешает людям найти контакт. Постановка Жени Беркович.  Спектакль можно будет увидеть на сайте театра и в официальном паблике Александринского театра ВКонтакте.  

В 19.00 Московская филармония начнет трансляцию записи концерта от 10 марта 2019 года Государственного академического симфонического оркестра России им. Е Светланова. В программе - концерты Бетховена: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и Концерт № 5 для фортепиано с оркестром.  

Мариинский театр в 19.00 откроет запись концертов Петра Чайковского Симфоний № 3 и № 4.  

Рок-группа «Сплин» сыграет концерт в рамках проекта «Шоу ON!». Трансляция будет доступна на сайте онлайн-кинотеатра Okko. Начало в 19:00.  

Пермская краевая филармония в 19.00 представит трансляцию концерта «Весны предчувствие» оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии. В концертной программе прозвучат знаменитые произведения советских композиторов, русские народные песни, арии из опер и оперетт.  

В 20:00 по московскому времени в видеосервисе Wink начнется живой концерт легендарной рок-группы «Ария». С 1985 года она остается одним из самых популярных коллективов страны, не изменяя своему узнаваемому стилю. Концерт доступен после регистрации. 

 
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#программа передач

Комментарии (2)

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А по каким каналам !

46 минут назад
Будут Путина показывать ?!, Я буду сидеть конспектировать и хлопать ему в ладоши !, Не забывая в его адрес, крутить у виска !!!!.
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Сергей 13

56 минут назад
"Сытое брюхо к ученью глухо"!В холодильнике лучше посмотрите,и подумайте,как жить дальше
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