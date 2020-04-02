Общество

33 минуты назад

«Коронамошенники» добрались до липчан

2 1506
#мошенничество #коронавирус
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Жителям региона начали приходить странные сообщения с требование оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Авторы рассылки просят перевести 3 500 рублей на номер мобильного телефона. Реагировать на такие сообщения не надо.

Вчера на мобильные липчан стали приходить сообщения от пользователя mvd-eye.online. В тексте указывается, что за «халатное отношение к пандемии нового вируса» им грозит 5 лет тюрьмы, но так как суды не работают, им предлагается оплатить «штраф срочного порядка» в размере 3,5 тысячи рублей на якобы «государственный номер Теле2». Также в сообщении говорится, что нарушителям отведено 24 часа для уплаты штрафа, а по истечении срока не оплатившие официально привлекаются к уголовной ответственности на основании ст. 207 УК РФ».



- Да, нам известно о такой рассылке с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Это рассылка уже всероссийского масштаба. Реагировать на требования в сообщении не стоит, - призывают в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – В этот сложный период нужно доверять исключительно официальным источникам информации. Кроме того, все свои штрафы можно проверить через сервис «Государственные услуги». Важно помнить и соблюдать правила финансовой грамотности – не переводить деньги на незнакомые номера и не перезванивать на номера, откуда пришла сомнительная информация.

Отметим, что рассылка подобных сообщений пошла практически по всем региона. Первыми требования оплатить штраф на номер Теле2 получили жители Приамурья и Забайкалья. Заметим, что авторы рассылки угрожают получателям сообщений уголовной ответственностью по ст.207 УК РФ. На самом деле эта статья относится не к нарушению санитарно-эпидемиологических требований, а регулирует наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
2 1506
#мошенничество #коронавирус
3

Комментарии (3)

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Инквизитор

43 секунды назад
А мне всё равно, даже если штраф выпишут, у меня денег нет .
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НЕ ПАТРИОТ

6 минут назад
"Реагировать на такие сообщения не надо." - Что, даже а полицию заявлять не надо?
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777777

21 минуту назад
Вместо слов найдём и накажем автора sms - отговорки - а вы зайдите, да посмотрите. Скрытая реклама госуслуг
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