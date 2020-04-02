«Коронамошенники» добрались до липчан

Жителям региона начали приходить странные сообщения с требование оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Авторы рассылки просят перевести 3 500 рублей на номер мобильного телефона. Реагировать на такие сообщения не надо.

Вчера на мобильные липчан стали приходить сообщения от пользователя mvd-eye.online. В тексте указывается, что за «халатное отношение к пандемии нового вируса» им грозит 5 лет тюрьмы, но так как суды не работают, им предлагается оплатить «штраф срочного порядка» в размере 3,5 тысячи рублей на якобы «государственный номер Теле2». Также в сообщении говорится, что нарушителям отведено 24 часа для уплаты штрафа, а по истечении срока не оплатившие официально привлекаются к уголовной ответственности на основании ст. 207 УК РФ».- Да, нам известно о такой рассылке с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Это рассылка уже всероссийского масштаба. Реагировать на требования в сообщении не стоит, - призывают в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – В этот сложный период нужно доверять исключительно официальным источникам информации. Кроме того, все свои штрафы можно проверить через сервис «Государственные услуги». Важно помнить и соблюдать правила финансовой грамотности – не переводить деньги на незнакомые номера и не перезванивать на номера, откуда пришла сомнительная информация.Отметим, что рассылка подобных сообщений пошла практически по всем региона. Первыми требования оплатить штраф на номер Теле2 получили жители Приамурья и Забайкалья. Заметим, что авторы рассылки угрожают получателям сообщений уголовной ответственностью по ст.207 УК РФ. На самом деле эта статья относится не к нарушению санитарно-эпидемиологических требований, а регулирует наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.