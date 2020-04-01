В России

57 минут назад

Россияне на карантине закупаются спиртным

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#алкоголь #расходы
Россияне на карантине закупаются спиртным

Банк проанализировал траты вкладчиков за последнюю неделю марта.

В расходах россиян на товары и услуги наметилось снижение, пишет «Финмаркет». За неделю с 23 по 29 марта траты упали на 6,2% по сравнению с предшествующей неделей, в годовом сравнении прирост составляет лишь 0,2%, говорится в сообщении Сбербанка, структура которого проанализировала потребительскую активность россиян за неделю.

С 23 по 29 марта россияне потратили в винных магазинах на 21,9% больше, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем годом ранее, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности. В недельном исчислении прирост трат в винных магазинах оказался максимальным во всех категориях, в годовом его превзошел только прирост трат на лекарства и медицинские товары (+37,8%) и телекоммуникационную технику (+67,17%). Из отчета следует, что быстрый рост трат на алкоголь начался в конце марта, в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции. А потому по итогам полных четырех недель марта (с 2 по 29 число) расходы увеличились в годовом исчислении только на 8,9%, уточняет РБК.

Обвально сократились (в годовом исчислении) на последней полной неделе марта расходы россиян на развлечения (минус 78,1%), спорт (минус 52,6%) и одежду (минус 51%), а на авиабилеты и туры россияне деньги тратить и вовсе почти перестали — минус 82,9% и 90,4% соответственно.
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#алкоголь #расходы

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