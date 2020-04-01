В России
сегодня, 13:03
Семь человек умерли в России за сутки от коронавируса
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Пятеро пациентов скончались в Москве.
В России скончались еще семь пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Пять летальных случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Московской и Псковской областях, уточняет РИА Новости. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа назвали регионы, где выявлены новые случаи заболевания COVID-19. Всего за сутки болезнь выявили у 440 жителей 35 российских регионов. Большинство случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 267. По данным оперативного штаба, почти половина новых заболевших коронавирусом в российской столице моложе 45 лет.
Во многих регионах ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, напоминает «Коммерсант». Жители могут выйти из дома только в случае крайней необходимости — дойти до ближайшего магазина, аптеки, обратиться за медпомощью, вынести мусор или выгулять домашнее животное.
Во многих регионах ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, напоминает «Коммерсант». Жители могут выйти из дома только в случае крайней необходимости — дойти до ближайшего магазина, аптеки, обратиться за медпомощью, вынести мусор или выгулять домашнее животное.
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