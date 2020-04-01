Общество

51 минуту назад

Тест пассажира рейсового автобуса оказался положительным. Ищут таксистов

24 4751
#коронавирус
4
Тест пассажира рейсового автобуса оказался положительным. Ищут таксистов

Попутчиков опасного пассажира уже установили. Медики просят отозваться частных извозчиков.

Мэр Ельца Евгений Боровских записал видеобращение, в котором рассказал о ходе поиска попутчиков мужчины, у которого было подозрение на коронавирусную инфекцию. По данным Евгения Боровских, повторный тест пассажира рейсового автобуса оказался положительным – у него коронавирусная инфекция, пациент госпитализирован в областную инфекционную больницу.



 - Оперативные слаженные действия дали эффект. Мы смогли быстро установить всех его попутчиков. Им предстоит пройти обследование, - уточнил Евгений Боровских.

Напомним, 28 марта житель Чернавы возвращался с вахты в Москве в автобусе «Москва-Липецк». Приехав в Елец, он обратился с жалобами на недомогание в одну из елецких больниц и был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Власти начали сразу искать попутчиков опасного пассажира.

Медики поиски не останавливают. Они просят откликнуться тех, кто мог оказаться во втором круге контактных лиц – таксистов. Им тоже стоит провериться на наличие коронавирусной инфекции. Проявить сознательность через соцсети просит медик Задонской межрайонной больницы.

24 4751
#коронавирус
4

Комментарии (25)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Он

4 секунды назад
Оказывается ,это оперативные и слаженные действия
ответить

1

2 минуты назад
Таксерка анжелика, как бы понятнее объяснить. Если ты будешь лежать в герметичном гробу, рядом вся твоя семья, родственники, знакомые, сослуживцы, коллеги и конкуренты, бизнес все равно придется закрыть. Выбор на самом деле невелик - проблемы с бизнесом и жизнь или проблемы с бизнесом и смерть.
ответить

Гость

2 минуты назад
Гость, зависИмость.....учи русский великий и могучий...чурка с глазками
ответить

???

4 минуты назад
Чего пси *** , безграмотный медик? Учиться надо было лучше. Или обращения не писать, не позориться. А понять не сложно: идиотская ситуация, идиотское обращение. Ни о чём. И с ошибками). Бесись дальше)
ответить

Местный

5 минут назад
Еще раз подтверждено, что не бабок на улице надо гонять, а выявлять всех прибывших из Москвы и проверять их на короновирус.
ответить

Ого

7 минут назад
БудИт? Кто , кого будИт?
ответить

Animal planet

8 минут назад
???,вот такие людишки как ты,вызывают даже больше омерзения чем Сенсей. Ты смысл обращения понял? Умник.
ответить

Таксерка анжелика

8 минут назад
Вы чё пишите ,закрыть города ! Вы дебилы? И так множество фирм еле выживало,сейчас накроется совсем ,нефть копейки стала стоить и добить совсем экономику закрытием городов ,вы потом отсасывать друг другу будете или куни делать ,так для этого тоже подпитываться надо
ответить

Ттт

15 минут назад
В этом обращении много орфографических ошибок. БудИт? Вот такие заочники и оберегают народ. :)
ответить

Гость

25 минут назад
Зинаида Васильевна, Контроль нужен при везде и выезде в обл. Не взависемости автобус, машина, фура. А эти просто проспали, или нет опыта в таких ситуациях.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Седовласый физкультурник нарушил режим на детской площадке
#самоизоляция #режим #сидим дома
28
Седовласый физкультурник нарушил режим на детской площадке

30 минут назад

Общество
Сидим дома и держим себя в форме
#сидимдома #тренировка #фитнес
2
Сидим дома и держим себя в форме

57 минут назад

Общество
Самоизоляция — не самоликвидация
#самоизоляция #семья
8
Самоизоляция — не самоликвидация

сегодня, 08:29

Общество
Социальные пенсии, СМС от налоговых, автоматический материнский капитал: что изменится с 1 апреля
#законы
3
Социальные пенсии, СМС от налоговых, автоматический материнский капитал: что изменится с 1 апреля

сегодня, 08:23

Общество
В нескольких домах города отключат холодную воду
#водоснабжение
4
В нескольких домах города отключат холодную воду

сегодня, 07:40

Общество
На улицах полицейские начали вручать липчанам предостережения о нарушении самоизоляции
#карантин #полиция
38
На улицах полицейские начали вручать липчанам предостережения о нарушении самоизоляции

вчера, 20:10

Общество