Тест пассажира рейсового автобуса оказался положительным. Ищут таксистов

Попутчиков опасного пассажира уже установили. Медики просят отозваться частных извозчиков.

Мэр Ельца Евгений Боровских записал видеобращение, в котором рассказал о ходе поиска попутчиков мужчины, у которого было подозрение на коронавирусную инфекцию. По данным Евгения Боровских, повторный тест пассажира рейсового автобуса оказался положительным – у него коронавирусная инфекция, пациент госпитализирован в областную инфекционную больницу.- Оперативные слаженные действия дали эффект. Мы смогли быстро установить всех его попутчиков. Им предстоит пройти обследование, - уточнил Евгений Боровских.Напомним, 28 марта житель Чернавы возвращался с вахты в Москве в автобусе «Москва-Липецк». Приехав в Елец, он обратился с жалобами на недомогание в одну из елецких больниц и был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Власти начали сразу искать попутчиков опасного пассажира.Медики поиски не останавливают. Они просят откликнуться тех, кто мог оказаться во втором круге контактных лиц – таксистов. Им тоже стоит провериться на наличие коронавирусной инфекции. Проявить сознательность через соцсети просит медик Задонской межрайонной больницы.