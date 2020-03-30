В Липецкой области рассматривают московский вариант карантинных мер

Решение о введении режима обязательной самоизоляции администрация региона может принять уже сегодня.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры, принятые в Москве и области, и проработать введение аналогичных мер у себя.



- Да мы рассматриваем, такой вариант. Возможно решение будет принято уже сегодня, - сообщил источник в администрации области.



Напомним, что с 30 марта в Москве и Подмосковье разрешено покидать жилье только для обращения за экстренной медицинской помощью, покупок в магазине или аптеке, выгула домашних животных. Также разрешается выйти из дома для поездки на работу. Планируется, что в ближайшие дни для выхода из дома в Москве введут спецпропуски.

