Коронавирус

33 минуты назад

В Липецкой области рассматривают московский вариант карантинных мер

6 1540
#коронавирус
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В Липецкой области рассматривают московский вариант карантинных мер

Решение о введении режима обязательной самоизоляции администрация региона может принять уже сегодня.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры, принятые в Москве и области, и проработать введение аналогичных мер у себя.

- Да мы рассматриваем, такой вариант. Возможно решение будет принято уже сегодня, - сообщил источник в администрации области.

Напомним, что с 30 марта в Москве и Подмосковье разрешено покидать жилье только для обращения за экстренной медицинской помощью, покупок в магазине или аптеке, выгула домашних животных. Также разрешается выйти из дома для поездки на работу. Планируется, что в ближайшие дни для выхода из дома в Москве введут спецпропуски.
6 1540
#коронавирус
1

Комментарии (6)

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Миротворец

1 минуту назад
Самые продвинутые )(у ярят вон , в окно посматриваю , имели они ваш карантин и вертели ! Впороть бы по соточке для начала тысяч деревянных !
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ЛИПЧАНЕ к Пери Мейсону

2 минуты назад
Ты как тут вы..сер свой напишешь везде бл ска своё гамно всунет. От тебя уже всех тошнит тут.
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Гость

5 минут назад
===, Лучше как в Индии палками. И перекрыть область не везда не выезда, причём не делать не кому поблажку будь это даже представитель власти.
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COVID-2019

6 минут назад
Как будто в ухани, у нас всего лишь 6 человек болеет, нахера этот режим самоизоляции
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Перри Мейсон

8 минут назад
Хорошая новость..
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===

9 минут назад
советовал бы губернатору присмотреться к северокорейскому варианту карантина,а то народу как то все равно гуляют,своих блоховазов выгуливают.
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