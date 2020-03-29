Общество

сегодня, 08:51

В Липецке появился очередной фейк про коронавирус

10 2751
#Фейк #коронавирус
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В Липецке появился очередной фейк про коронавирус

В чатах мессенджеров распространяется информация о прибытии в Липецк 800 москвичей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Это ложь.

Вчера по чатам WhatsApp и соцсетям начала расходиться информация о том, что в Липецк везут из Москвы. 800 пациентов с коронавирусной инфекцией, их якобы разместят в городском перинатальном центре в районе посёлка Тракторостроителей.

- Это фейк. Ничего подобного нет и в планах, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области. - Единственная правда - ситуация усложняется с каждым днём по всей стране, все остальное глупости.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в России для купирования распространения коронавирусной инфекции объявлены выходные дни. Продолжают работать только несколько типов организаций, в том числе те, в которых невозможно остановить производственные процессы. Липчан просят на этот период оставаться дома и помнить, что эти выходные - не каникулы. Самодисциплина и ответственное отношение липчан к происходящему должно помочь сдержать распространение заболевания.

В Липецкой области больных с положительным тестом на коронавирус госпитализируют в региональную инфекционную больницу, там же наблюдают тех, у кого есть подозрение на вирус. По последним данным, в областной инфекционной больнице находятся 10 человек (5 пациентов с подтверждённым диагнозом «Коронавирусная инфекция», 5 - с подозрением на инфекцию). В обсерваторе Данкова находится 12 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1144 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
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#Фейк #коронавирус
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Комментарии (10)

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евген

14 минут назад
Перри Мейсон, дибил ты малолетний
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Нотя

21 минуту назад
Закройте уже Москву! Пусть там все сидят , а то сейчас расползуться по всей Стране
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Перри Мейсон

26 минут назад
Сталин-психиатр., В зад тебе можно вернуть только то, что там ранше было)))
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Sergey

32 минуты назад
Ну что за слово такое - "фейк"?! Неужели нельзя просто написать "ложь"?!
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Сталин-психиатр.

32 минуты назад
Илон Маск подарил 1200 аппаратов ИВЛ. Лисин спит? Так тогда пусть вертает завод взад.
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Местный

41 минуту назад
Глупостям конечно никто не верит. Но и информацию об ежеюневных проверках 1144 человек к таким же можно отнести. Где взять такое количество специалистов чтобы за день обьезжать больше тысячи человек да еще их и осмотреть.
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один голос

52 минуты назад
издалека напоминает ,,выборы,, с подсадными утками и их прихвостнями
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данковчанин

53 минуты назад
На фейки серьезные люди внимание не обращает. Чепуха и есть чепуха. А вот на недостатки в организации работы обращают сразу внимание.
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Заваркина

54 минуты назад
У нас в трио невозможно остановить процесс, поэтому наши рабы будут ишачить.
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Я

54 минуты назад
Вот это да!
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