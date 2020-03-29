В Липецке появился очередной фейк про коронавирус

В чатах мессенджеров распространяется информация о прибытии в Липецк 800 москвичей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Это ложь.

Вчера по чатам WhatsApp и соцсетям начала расходиться информация о том, что в Липецк везут из Москвы. 800 пациентов с коронавирусной инфекцией, их якобы разместят в городском перинатальном центре в районе посёлка Тракторостроителей.



- Это фейк. Ничего подобного нет и в планах, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области. - Единственная правда - ситуация усложняется с каждым днём по всей стране, все остальное глупости.



Напомним, с 28 марта по 5 апреля в России для купирования распространения коронавирусной инфекции объявлены выходные дни. Продолжают работать только несколько типов организаций, в том числе те, в которых невозможно остановить производственные процессы. Липчан просят на этот период оставаться дома и помнить, что эти выходные - не каникулы. Самодисциплина и ответственное отношение липчан к происходящему должно помочь сдержать распространение заболевания.



В Липецкой области больных с положительным тестом на коронавирус госпитализируют в региональную инфекционную больницу, там же наблюдают тех, у кого есть подозрение на вирус. По последним данным, в областной инфекционной больнице находятся 10 человек (5 пациентов с подтверждённым диагнозом «Коронавирусная инфекция», 5 - с подозрением на инфекцию). В обсерваторе Данкова находится 12 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1144 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.