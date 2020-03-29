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В Москве 10-летнего ребенка ранили в грудь из пневматического пистолета

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В Москве 10-летнего ребенка ранили в грудь из пневматического пистолета

Ребенка госпитализировали. Полиция устанавливает личность стрелявшего

есятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета на Ташкентской улице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия, отметив, что пострадавший ребенок госпитализирован. В связи с ЧП столичная полиция начала проверку.
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