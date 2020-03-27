Липчан просят проводить ритуальные обряды узким кругом

А из Липецкой митрополии сообщают, что церковные ритуалы отменены не будут.

Следующая неделя объявлена нерабочей. Но обычные человеческие трагедии никакими распоряжениями не отменить. Что делать липчанам, которым в эти дни потребуются ритуальные услуги?



- На протяжении этого периода МБУ «Ритуальные услуги» будет работать в обычном режиме. Однако в муниципальном ритуальном агентстве рекомендуют проводить похороны узким семейным кругом, - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.



А как быть с церковными ритуалами?



- Похороны и иные церковные обряды и таинства не относятся к развлекательным мероприятиям, которые приостанавливают Указ президента России Владимира Путина и постановление главы областной администрации Игоря Артамонова. Поэтому они отменены не будут, - сказал GOROD48 сотрудник пресс-службы Липецкой митрополии Геннадий Никитин.



Будут ли работать для проведения поминок организации общественного питания?



- Нет. С 28 марта по 5 апреля будет полностью прекращена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, - ответил начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.