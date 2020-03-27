Общество

сегодня, 12:08

Липчан просят проводить ритуальные обряды узким кругом

9 2639
#ритуальные услуги #похороны
1
Липчан просят проводить ритуальные обряды узким кругом

А из Липецкой митрополии сообщают, что церковные ритуалы отменены не будут.

Следующая неделя объявлена нерабочей. Но обычные человеческие трагедии никакими распоряжениями не отменить. Что делать липчанам, которым в эти дни потребуются ритуальные услуги? 

- На протяжении этого периода МБУ «Ритуальные услуги» будет работать в обычном режиме. Однако в муниципальном ритуальном агентстве рекомендуют проводить похороны узким семейным кругом, - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

А как быть с церковными ритуалами? 

- Похороны и иные церковные обряды и таинства не относятся к развлекательным мероприятиям, которые приостанавливают Указ президента России Владимира Путина и постановление главы областной администрации Игоря Артамонова. Поэтому они отменены не будут, - сказал GOROD48 сотрудник пресс-службы Липецкой митрополии Геннадий Никитин.

Будут ли работать для проведения поминок организации общественного питания?

- Нет. С 28 марта по 5 апреля будет полностью прекращена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, - ответил начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.
9 2639
#ритуальные услуги #похороны
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вовик

1 минуту назад
Туда сейчас кто и на карантине попрет других заражать, вот начнется...
ответить

123

5 минут назад
Большое скопление людей не только в магазинах, но и в храмах сейчас будет, вот откуда начнется эпидемия
ответить

Ольга

21 минуту назад
Толку в этом? Люди каждый день посещают продуктовые магазины,пол.- ки. Чушь!
ответить

Царя

25 минут назад
санитары, На клизмы !.
ответить

Город 48

28 минут назад
Если вы все комментарии трете, закройте их тогда да и всё. Так честнее будет и на сайт никто не будет заходить
ответить

Попу

30 минут назад
Причем здесь развлечения, в Питере закрыли церкви и в Москве ограничили
ответить

Дерзкий

48 минут назад
Не бойтесь веруйте в бога и все хорошо будит.
ответить

санитары

сегодня, 12:37
Как так, бабка, давай на уколы!
ответить

Ой

сегодня, 12:14
Как так? А как же без порванных баянов?
ответить

Еще в рубрике

Кафе, магазины, парикмахерские, аптеки: кто работает на следующей неделе
#коронавирус
1
Кафе, магазины, парикмахерские, аптеки: кто работает на следующей неделе

16 минут назад

Общество
Студенты и преподаватели вузов Липецкой области тоже уходят на карантин
#карантин #вузы
1
Студенты и преподаватели вузов Липецкой области тоже уходят на карантин

17 минут назад

Общество
Липецкий горсовет проведет внеочередную сессию в особом режиме
#Липецкий городской Совет
Липецкий горсовет проведет внеочередную сессию в особом режиме

21 минуту назад

Общество
В Липецке начали рисовать граффити к 75-летию Победы
#фкр
В Липецке начали рисовать граффити к 75-летию Победы

31 минуту назад

Общество
В Липецке закрывают детсады, оставляя несколько дежурных групп на весь город
#детсады #коронавирус
12
В Липецке закрывают детсады, оставляя несколько дежурных групп на весь город

сегодня, 10:34

Общество
Управляющие компании начали антисептическую обработку подъездов домов
#ЖКХ #коронавирус
49
Управляющие компании начали антисептическую обработку подъездов домов

сегодня, 10:27

Общество