В России

14 минут назад

России предрекли новый экономический кризис

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#экономика #коронавирус
России предрекли новый экономический кризис

Российская экономика в 2020 году переживет рецессию, считают экономисты. ВВП может упасть, по их оценкам, от 0,8 до 3%. Потери от объявленной недели простоя оцениваются в сумму до 1,6 трлн руб., или 1,5% ВВП.

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты, сообщает РБК.

Эксперты поясняют, что в новогоднюю неделю экономика теряет около 180 миллиардов рублей в день или около 900 миллиардов за весь период из-за простоя производств. Однако в новогодние праздники падение компенсируется повышенным спросом в потребительском секторе благодаря походам в кино, рестораны, торговые центры, уточняет «Лента».

В нынешней ситуации такого сглаживания нет, поскольку указом президента деятельность на неделю остановится фактически во всей экономике. По оценке главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, в первую неделю апреля потери экономики от простоя составят 270-320 миллиардов рублей в день, а совокупные потери будут 1,3-1,6 триллиона за неделю.

Нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля будет "стоить" российскому ВВП в 2020 году около 1 процентного пункта, говорится обзоре института "Центр развития" НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе". Прогноз по ВВП на 2020 год эксперты не дают, отмечая, динамика сейчас не ясна из-за высокой неопределенности развития ситуации, пишет «Интерфакс».
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#экономика #коронавирус

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