29 минут назад
Во время ссоры житель области чуть не застрелил знакомого
Мировым судьей Становлянского судебного участка рассмотрено уголовное дело 53-летнего, неоднократно судимого жителя села Пальна-Михайловка, обвиняемого в угрозе убийством.
Хозяин дома попытался отвести ствол ружья и произошел случайный выстрел в пол. По счастливой случайности никто не пострадал.
По факту угрозы убийством было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого обвиняемый полностью признал свою вину.
Учитывая полное признание вины, состояние здоровья виновного, а также мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
ИК-3