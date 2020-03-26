Во время ссоры житель области чуть не застрелил знакомого

Мировым судьей Становлянского судебного участка рассмотрено уголовное дело 53-летнего, неоднократно судимого жителя села Пальна-Михайловка, обвиняемого в угрозе убийством.

Согласно материалам уголовного дела, 4 декабря прошлого года пьяный мужчина находясь в гостях направил на хозяина дома заряженное охотничье ружье, высказав при этом угрозу убийством.



Хозяин дома попытался отвести ствол ружья и произошел случайный выстрел в пол. По счастливой случайности никто не пострадал.



По факту угрозы убийством было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого обвиняемый полностью признал свою вину.



Учитывая полное признание вины, состояние здоровья виновного, а также мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

