Происшествия

29 минут назад

Во время ссоры житель области чуть не застрелил знакомого

199
#угроза убийством
Во время ссоры житель области чуть не застрелил знакомого

Мировым судьей Становлянского судебного участка рассмотрено уголовное дело 53-летнего, неоднократно судимого жителя села  Пальна-Михайловка, обвиняемого в угрозе убийством. 

Согласно материалам уголовного дела, 4 декабря прошлого года пьяный мужчина находясь в гостях направил на хозяина дома заряженное охотничье ружье, высказав при этом угрозу убийством.

Хозяин дома попытался отвести ствол ружья и произошел случайный выстрел в пол. По счастливой случайности никто не пострадал.

По факту угрозы убийством было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого обвиняемый полностью признал свою вину.

Учитывая полное признание вины, состояние здоровья виновного, а также мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
199
#угроза убийством

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ИК-3

30 секунд назад
Тройка в ожидании свекловода.
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