В России

29 минут назад

В московском регионе средний чек на покупки вырос на 20%

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#коронавирус
В московском регионе с 16 по 22 марта средний чек на покупки вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные статистики оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия»

Были проанализированы данные 900 тыс. онлайн-касс российских магазинов за указанный период, обработаны 40 млн чеков в сутки. Выяснилось, что средний чек в гипермаркетах вырос на 22% — до чуть более 3 тыс. рублей, а общий объем продаж магазинов увеличился на треть. 

Отмечается, что данная тенденция наблюдалась во всех форматах торговли — в гипермаркетах, супермаркетах и магазинах «у дома». В первую очередь покупателей интересовали продукты длительного срока хранения. В частности, гречка, макароны и рыбные и мясные консервы. 

Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков отметил, что на фоне развития ситуации с коронавирусом значительно вырос объем безналичных операций — покупатели чаще оплачивали товары картами. 

В регионах наблюдается схожая динамика, хотя пока рост показателей не такой значительный, как в Москве и области. Так, по России в гипермаркетах средний чек покупки составил 690 рублей, что на 14% выше, чем в тот же период прошлого года. 
87
#коронавирус

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