В России
27 минут назад
В России за нарушение карантина вводится наказание до 7 лет тюрьмы
Такой проект будет внесен в Госдуму
Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм будет внесен в Госдуму сегодня-завтра, будет рассмотрен оперативно и, скорее всего, принят на следующей неделе, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Соответствующие поправки внесли в Госдуму спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Рассматриваться законопроект будет оперативно и в соответствии с регламентом. "Скорее всего, затягивать не будем. Скорее всего, на той неделе примем", - сказал Крашенинников.
Ужесточение наказания проходит на фоне пандемии коронавируса в мире.
Соответствующие поправки внесли в Госдуму спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Рассматриваться законопроект будет оперативно и в соответствии с регламентом. "Скорее всего, затягивать не будем. Скорее всего, на той неделе примем", - сказал Крашенинников.
Ужесточение наказания проходит на фоне пандемии коронавируса в мире.