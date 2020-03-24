В России

27 минут назад

В России за нарушение карантина вводится наказание до 7 лет тюрьмы

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В России за нарушение карантина вводится наказание до 7 лет тюрьмы

Такой проект будет внесен в Госдуму

Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм будет внесен в Госдуму сегодня-завтра, будет рассмотрен оперативно и, скорее всего, принят на следующей неделе, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Соответствующие поправки внесли в Госдуму спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).


Рассматриваться законопроект будет оперативно и в соответствии с регламентом. "Скорее всего, затягивать не будем. Скорее всего, на той неделе примем", - сказал Крашенинников.

Ужесточение наказания проходит на фоне пандемии коронавируса в мире.
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