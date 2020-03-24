В России

11 минут назад

Неизвестные похитили 120 тыс. медицинских масок со склада в Москве

35
Неизвестные похитили 120 тыс. медицинских масок со склада в Москве

Ущерб арендатора составил более 1 млн рублей

В Москве неизвестные похитили со склада 120 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

О пропаже заявил 43-летний предприниматель из Иркутска. Он занимался в столице бизнесом и арендовал складские помещения на территории бывшей промзоны. В одном из них он хранил приготовленные для продажи защитные маски. Коммерсант оценил ущерб более чем в один миллион рублей.

В настоящее время правоохранительные органы ищут похитителей.

23 марта глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что с начала апреля в России будет производиться до 3 млн медицинских масок в сутки. Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
35

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Тамбовской области двое детей погибли от удара током
В Тамбовской области двое детей погибли от удара током

18 минут назад

В России
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

32 минуты назад

В России
Собянин заявил об отсутствии реальных данных по зараженным коронавирусом
Собянин заявил об отсутствии реальных данных по зараженным коронавирусом

сегодня, 15:49

В России
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

вчера, 19:05

В России
Прилетевшие из Таиланда красноярцы со штурмом прорывались из аэропорта
1
Прилетевшие из Таиланда красноярцы со штурмом прорывались из аэропорта

вчера, 18:58

В России
Москвичка получила ожоги 80% тела после солярия
2
Москвичка получила ожоги 80% тела после солярия

вчера, 18:53

В России