В России
11 минут назад
Неизвестные похитили 120 тыс. медицинских масок со склада в Москве
Ущерб арендатора составил более 1 млн рублей
В Москве неизвестные похитили со склада 120 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
О пропаже заявил 43-летний предприниматель из Иркутска. Он занимался в столице бизнесом и арендовал складские помещения на территории бывшей промзоны. В одном из них он хранил приготовленные для продажи защитные маски. Коммерсант оценил ущерб более чем в один миллион рублей.
В настоящее время правоохранительные органы ищут похитителей.
23 марта глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что с начала апреля в России будет производиться до 3 млн медицинских масок в сутки. Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
О пропаже заявил 43-летний предприниматель из Иркутска. Он занимался в столице бизнесом и арендовал складские помещения на территории бывшей промзоны. В одном из них он хранил приготовленные для продажи защитные маски. Коммерсант оценил ущерб более чем в один миллион рублей.
В настоящее время правоохранительные органы ищут похитителей.
23 марта глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что с начала апреля в России будет производиться до 3 млн медицинских масок в сутки. Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.