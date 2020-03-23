Происшествия

сегодня, 10:31

В смертельной аварии пострадали липчане

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#авария #ДТП
В смертельной аварии пострадали липчане
Вечером 22 марта в Верхнехавском районе Воронежской области на 82 км автодороги «Воронеж- Тамбов» столкнулись автомобили «Мазда 6» и «Тойота-Ленд Крузер». В аварии погиб 23-летний водитель «Мазды».

Как сообщает УГИБДД по Воронежской области, «Тойотой» управлял 47-летний житель Липецкой области. Он и его 46-летняя пассажирка получили травмы, им оказали медицинскую помощь, госпитализация липчанам не понадобилась.

По предварительным данным, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Адекватный

14 минут назад
Иномарки - это ЗЛО!!!
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