В смертельной аварии пострадали липчане

Вечером 22 марта в Верхнехавском районе Воронежской области на 82 км автодороги «Воронеж- Тамбов» столкнулись автомобили «Мазда 6» и «Тойота-Ленд Крузер». В аварии погиб 23-летний водитель «Мазды».



Как сообщает УГИБДД по Воронежской области, «Тойотой» управлял 47-летний житель Липецкой области. Он и его 46-летняя пассажирка получили травмы, им оказали медицинскую помощь, госпитализация липчанам не понадобилась.



По предварительным данным, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу.

