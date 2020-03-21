В Липецкой области больных китайским вирусом за сутки не зарегистрировано

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом



В штабе напоминают, что лицам, прибывшим на территорию Липецкой области из-за границы, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48

