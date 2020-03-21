Общество

сегодня, 11:33

В Липецкой области больных китайским вирусом за сутки не зарегистрировано

8 386
#коронавирус
В Липецкой области больных китайским вирусом за сутки не зарегистрировано
За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом

В штабе напоминают, что лицам, прибывшим на территорию Липецкой области из-за границы, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48
8 386
#коронавирус

Комментарии (8)

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Если не регистрировать

4 минуты назад
то и зарегистрированных не будет.
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Ваш

16 минут назад
Говорят, что при коронавирусе очень хочется жрать гречку и вытирать жопу туалетной бумагой даже если не посрал? Но в научных трудах Ельцина об этом ни слова не сказано. Но бумага добротная)))
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Великая афёра

26 минут назад
И в чём новость? Каждый час ещё пишите: за прошлый час заражения не зарегистрировано
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Психиатр

30 минут назад
Зато больных на голову, каждый регистрируют!!!
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Перри Мейсон

33 минуты назад
Говорят, что при коронавирусе очень хочется жрать гречку и вытирать жопу туалетной бумагой даже если не посрал? Но в научных трудах Ленина об этом ни слова не сказано. Но бумага добротная)))
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Ваш

35 минут назад
Без комментариев
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Перри Мейсон

42 минуты назад
Мне нечего сказать)))
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Липчанин

сегодня, 11:40
Все хорошо.
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