Общество
сегодня, 11:33
В Липецкой области больных китайским вирусом за сутки не зарегистрировано
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За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом
В штабе напоминают, что лицам, прибывшим на территорию Липецкой области из-за границы, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48
В штабе напоминают, что лицам, прибывшим на территорию Липецкой области из-за границы, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48
8 386
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Великая афёра
Психиатр
Перри Мейсон
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Перри Мейсон
Липчанин