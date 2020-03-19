В России

сегодня, 16:42

В России обсудят введение нового режима занятости

241
#дистанционная занятость
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова. 

Как поясняют представители ОНФ, изначально выступившего с идеей, новая форма занятости будет представлять собой совмещение работы в офисе и дистанционно — сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат. 

Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса, говорят эксперты. 

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», рабочая группа по этому вопросу должна собраться в марте. 
241
#дистанционная занятость

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