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Председатель департамента образования объяснила, как будут учиться школьники до 12 апреля

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#карантин #коронавирус
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Председатель департамента образования объяснила, как будут учиться школьники до 12 апреля
Председатель департамента образования Светлана Бедрова дала пояснения по организации учебного процесса в  школах города до 12 апреля


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Каникулы или карантин… Друзья, второй день вы задаете мне один и тот же вопрос: у школьников каникулы или карантин? Хотелось бы разграничить эти два понятия. Итак, до 12 апреля в Липецке сохраняется противоэпидемический режим. В этот период попали весенние каникулы. Они как были, так и останутся. Их сроки опубликованы на сайтах школ. В остальное время дети будут учиться. Всем руководителям образовательных учреждений поручено обеспечить обучение с использованием дистанционных технологий. Для этого в школах Липецка используются следующие онлайн- ресурсы: «Электронный дневник», «Электронный журнал» информационной системы «Барс.Электронная Школа» Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру Образовательный онлайн-ресурс ЯКласс Информационно - образовательная среда с полным школьным курсом уроков «Российская электронная школа» Цифровая платформа персонализированного обучения Яндекс.учебник Что касается ВПР… В этом году ВПР в 8-х и 11-х классах должны были проходить в режиме апробации, т.е. они были необязательными. Поэтому в департаменте образования принято решение: их не проводить. Что касается остальных параллелей, то Рособрнадзор продлил сроки проведения ВПР до 25 мая. Он также разрешил школам самостоятельно определять график написания работ для учеников 4–7 классов.

Публикация от Светлана Бедрова (@svbedrova5)


«Друзья, второй день вы задаете мне один и тот же вопрос: у школьников каникулы или карантин?

Хотелось бы разграничить эти два понятия. Итак, до 12 апреля в Липецке сохраняется противоэпидемический режим. В этот период попали весенние каникулы. Они как были, так и останутся. Их сроки опубликованы на сайтах школ. В остальное время дети будут учиться. Всем руководителям образовательных учреждений поручено обеспечить обучение с использованием дистанционных технологий», - сообщила Светала Бедрова на своей странице в Instagram.

Кроме того, председатель департамента обяснила когда и как будут проводится проверочные работы:

«В этом году ВПР в 8-х и 11-х классах должны были проходить в режиме апробации, т.е. они были необязательными. Поэтому в департаменте образования принято решение: их не проводить. Что касается остальных параллелей, то Рособрнадзор продлил сроки проведения ВПР до 25 мая. Он также разрешил школам самостоятельно определять график написания работ для учеников 4–7 классов».
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#карантин #коронавирус
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Комментарии (15)

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Елена

1 минуту назад
Серафима Глюкина, один вопрос вы мать?
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Каникулы/Карантин....какая к черту разница...

15 минут назад
Паника, страшно не это и не коронавирус... Страшно полное обрушение экономики, благодаря "доблести" наших эффективных менеджеров ((((( Мало того, что цены обрушили на нефть, так ещё и поставки сокращаются... Роснефть теряет и европейский и азиатский рынки..... Предсказывают отрицательные цены на нефть в ближайшее время, когда хранилища будут переполнены..... Для России - это крах (!!!) под задорное вещание из зомбоящиков и преступное перекраивание устоев......
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?

15 минут назад
45 школа, какое дистанционное?Даже задания на карантин не выкладывают. Сами учимся, дальше по темам.
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Мама

18 минут назад
Яжемать, а вы смотрите за своим ребенком. Что он у вас шляется?
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Катерина

18 минут назад
гость, ну не обязана одинокая мать с з/п 12000 и пособием 10000 интернет в доме иметь. Не до этого таким семьям.
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Серафима Глюкина

19 минут назад
Гнать их всех надо в школы, пусть учатся, как нормальные люди! А то привыкли всякие поблажки им делать, если "коронавирус" - значит, сидите дома, не учитесь! Пусть лучше учатся и уму-разуму набираються, чем шляться без дела, где попало!!!
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Паника

24 минуты назад
Как страшно
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гость

25 минут назад
Гость, в 2020 году нет интернета?может пора бы уже?
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Родитель

26 минут назад
Нар, уже известно, что дети никакими переносчиками не являются, они также как и взрослые болеют
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Что то в этой Стране

27 минут назад
Идет не так . Вытравляют. Люди все начали скцпать а где гарантия что продукты незаражены?
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