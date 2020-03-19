сегодня, 12:26
Председатель департамента образования объяснила, как будут учиться школьники до 12 апреля
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Каникулы или карантин… Друзья, второй день вы задаете мне один и тот же вопрос: у школьников каникулы или карантин? Хотелось бы разграничить эти два понятия. Итак, до 12 апреля в Липецке сохраняется противоэпидемический режим. В этот период попали весенние каникулы. Они как были, так и останутся. Их сроки опубликованы на сайтах школ. В остальное время дети будут учиться. Всем руководителям образовательных учреждений поручено обеспечить обучение с использованием дистанционных технологий. Для этого в школах Липецка используются следующие онлайн- ресурсы: «Электронный дневник», «Электронный журнал» информационной системы «Барс.Электронная Школа» Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру Образовательный онлайн-ресурс ЯКласс Информационно - образовательная среда с полным школьным курсом уроков «Российская электронная школа» Цифровая платформа персонализированного обучения Яндекс.учебник Что касается ВПР… В этом году ВПР в 8-х и 11-х классах должны были проходить в режиме апробации, т.е. они были необязательными. Поэтому в департаменте образования принято решение: их не проводить. Что касается остальных параллелей, то Рособрнадзор продлил сроки проведения ВПР до 25 мая. Он также разрешил школам самостоятельно определять график написания работ для учеников 4–7 классов.
«Друзья, второй день вы задаете мне один и тот же вопрос: у школьников каникулы или карантин?
Хотелось бы разграничить эти два понятия. Итак, до 12 апреля в Липецке сохраняется противоэпидемический режим. В этот период попали весенние каникулы. Они как были, так и останутся. Их сроки опубликованы на сайтах школ. В остальное время дети будут учиться. Всем руководителям образовательных учреждений поручено обеспечить обучение с использованием дистанционных технологий», - сообщила Светала Бедрова на своей странице в Instagram.
Кроме того, председатель департамента обяснила когда и как будут проводится проверочные работы:
«В этом году ВПР в 8-х и 11-х классах должны были проходить в режиме апробации, т.е. они были необязательными. Поэтому в департаменте образования принято решение: их не проводить. Что касается остальных параллелей, то Рособрнадзор продлил сроки проведения ВПР до 25 мая. Он также разрешил школам самостоятельно определять график написания работ для учеников 4–7 классов».
Елена
Каникулы/Карантин....какая к черту разница...
?
Мама
Катерина
Серафима Глюкина
Паника
гость
Родитель
Что то в этой Стране