Погода в Липецке

14 минут назад

В Липецкой области сухо и до +11

87
#потепление
В Липецкой области сухо и до +11

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления - погода будет комфортной, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 марта - 3-4 градуса тепла, что на 6 градусов выше нормы, 19 и 20 марта - 5-7 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 марта в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью опустится до 2-7 градусов мороза, днём ожидается от 6 до 11 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днём будет от 8 до 10 градусов тепла.

День 18 марта в Липецке был самым теплым в 1989 году - 14 градусов тепла, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году - 22 градуса мороза.
87
#потепление

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