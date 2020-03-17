В Липецкой области сухо и до +11

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления - погода будет комфортной, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 марта - 3-4 градуса тепла, что на 6 градусов выше нормы, 19 и 20 марта - 5-7 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 марта в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью опустится до 2-7 градусов мороза, днём ожидается от 6 до 11 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днём будет от 8 до 10 градусов тепла.



День 18 марта в Липецке был самым теплым в 1989 году - 14 градусов тепла, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году - 22 градуса мороза.

