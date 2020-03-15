Общество

59 минут назад

Весна толком еще не началась, а в Липецке уже уничтожены почти все газоны (ФОТО)

45 816
#Автохамы #машины #парковки
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Весна толком еще не началась, а в Липецке уже уничтожены почти все газоны (ФОТО)

Причина тому – не прекращающееся автохамство.

Взгляните на фото вверху – это придомовая территория возле Катукова, 15, на которой в теплое время по идее должна расти трава и кустарники. Но, увы, летом здесь будут только ужасного вида земляные буераки, а весной – непролазная грязь, которую на своих колесах потащат по всему городу те, кому все равно, где парковать свои автомобили.

Об этом и хотелось бы в очередной раз поднять вопрос в нашей рубрике, в которой вместе с читателями GOROD48 мы боремся с автохамами.

Папина, 37.jpeg

И здесь – возле дома №37 на улице Папина не будет газона. Сфотографировано 9 марта в 15:50. Владельцев авто не останавливает ни вред, который они наносят родному городу, ни возможные штрафы т.к. для того, чтобы загнать сюда свои «тазики», потребовалось проехать по тротуару, а это уже нарушение ПДД. Считайте, что штрафы мы им обеспечили – все фото в нашей рубрике мониторятся ГИБДД. Подействует ли?

Папина, 35.jpeg

Точно такая же картина и по соседству – на Папина, 35. Тоже снимок от 9 марта в 15:52.

Интернациональная, 40.jpeg

Интернациональная, 40. Снято 3 марта в 15:25. А ведь это центр города, можно даже сказать – центр центра…

Скороходова.jpeg

Улица Скроходова. Увы, здесь наказание водителю, скорее всего, не последует т.к. автор фото забыл прислать дату и время, а без них невозможно установить все обстоятельства правонарушения.

Шевченко, 4.jpeg

Двор на улице Шевченко, 4. Милота! А ведь на этом месте летом, возможно. Захотят поиграть дети тех, кто ставит здесь авто.

Механизаторов, 4.jpeg

Механизаторов, 4. Вот так сами люди, большинство которых считают себя патриотами, уничтожают то место, в котором живут. Потом они же рассуждают о великой стране, нации, но вынуждены признавать – газоны в загнивающей Европе лучше, а у нас опять «виноват кто-нибудь, но только не я»…

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

45 816
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (45)

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Имхо

19 секунд назад
Не место говорить о патриотизма. На великих и безкрайних просторах нашей огромной страны нет места дря бога цивилизации: парковок и автостоянок. Дороги в новых районах хуже чем в Китае но там хоть земли нат, а у нас дом на доме, из окна можно с соседним домом здороваться за руку. Проблему надо решать, а не безмозгло фоткать. Газонов в смысле газонов с травой и насажденьями все-равно нет. Летом все солнцем выжжено. Зимой-собаками засрато. Так может лучше цивильно закатать в асфальт для парковок. Все ж говна собачьего меньше.
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Уваркина

19 секунд назад
Ужас, Что вы пристали с этими газонами?
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жуть-жуткая!

1 минуту назад
В Липецке газоны есть только возле памятников, в остальных районах города газонов никогда не было. Не путайте пустыри поросшие бурьяном и газоны, где должна расти посевная травка.
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гость

1 минуту назад
Ужас, АГА ,вот уже как минимум два спеца в газонах нашлись ,какой адрес возмёте ,товарищи ?
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гость

3 минуты назад
Ужас, так проведи социальный эксперимент ,из куска грязи ,сделай классный газон и кустарник для тебя ,как два пальца об асфальт .Бери любой адрес на фото и вперёд.
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Ужас

4 минуты назад
А где газоны? Под словом газоны я понимаю искусственно выращенную траву, которую стерегут и поливают, а так же перед посевом ровнчют грунт. А где тут газон? И когда он тут был?
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Братья Сколери

5 минут назад
На 11-ом микрорайоне полным-полно таких автохамов, которые паркуются, где хотят! Приходите и снимайте любого понравившегося вам!!!
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О ,как !

6 минут назад
Перри Мейсон, а что это ты сам с собой гутаришь ?
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К773ОН

6 минут назад
Слабо меня опустить в луже, что рядом с авто?
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Ответ А КОНДА СДЕЛАЮТ

9 минут назад
Иди работать злыдень или ты живешь за счёт мамы пенсионерки и гоняешь лысого в нижнем парке?
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