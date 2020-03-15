Весна толком еще не началась, а в Липецке уже уничтожены почти все газоны (ФОТО)

Причина тому – не прекращающееся автохамство.

Взгляните на фото вверху – это придомовая территория возле Катукова, 15, на которой в теплое время по идее должна расти трава и кустарники. Но, увы, летом здесь будут только ужасного вида земляные буераки, а весной – непролазная грязь, которую на своих колесах потащат по всему городу те, кому все равно, где парковать свои автомобили.

Об этом и хотелось бы в очередной раз поднять вопрос в нашей рубрике, в которой вместе с читателями GOROD48 мы боремся с автохамами.





И здесь – возле дома №37 на улице Папина не будет газона. Сфотографировано 9 марта в 15:50. Владельцев авто не останавливает ни вред, который они наносят родному городу, ни возможные штрафы т.к. для того, чтобы загнать сюда свои «тазики», потребовалось проехать по тротуару, а это уже нарушение ПДД. Считайте, что штрафы мы им обеспечили – все фото в нашей рубрике мониторятся ГИБДД. Подействует ли?





Точно такая же картина и по соседству – на Папина, 35. Тоже снимок от 9 марта в 15:52.





Интернациональная, 40. Снято 3 марта в 15:25. А ведь это центр города, можно даже сказать – центр центра…





Улица Скроходова. Увы, здесь наказание водителю, скорее всего, не последует т.к. автор фото забыл прислать дату и время, а без них невозможно установить все обстоятельства правонарушения.





Двор на улице Шевченко, 4. Милота! А ведь на этом месте летом, возможно. Захотят поиграть дети тех, кто ставит здесь авто.





Механизаторов, 4. Вот так сами люди, большинство которых считают себя патриотами, уничтожают то место, в котором живут. Потом они же рассуждают о великой стране, нации, но вынуждены признавать – газоны в загнивающей Европе лучше, а у нас опять «виноват кто-нибудь, но только не я»…

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.