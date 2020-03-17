В России
28 минут назад
В Омске на школьника рухнула ледяная глыба
Мальчик получил травмы
В Омске 14-летний подросток попал в больницу после падения на него наледи с крыши многоэтажки. Инцидент произошел на улице Мельничной, сообщает Омскинформ со ссылкой на омский Следком. Школьник шел вместе с другом, когда упал снег.
В результате подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и сотрясение мозга. Сейчас он находится в стационаре больницы.Сейчас состояние ребенка стабильное.
Инцидент проверяют следователи. В рамках доследственной проверки они оценят работу сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, с которого упала наледь. После проверки будет принято решение о возбуждении дела.
В результате подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и сотрясение мозга. Сейчас он находится в стационаре больницы.Сейчас состояние ребенка стабильное.
Инцидент проверяют следователи. В рамках доследственной проверки они оценят работу сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, с которого упала наледь. После проверки будет принято решение о возбуждении дела.