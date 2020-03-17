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40 минут назад

Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

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Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

Распоряжение об ограничении въезда в РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на российскую территорию с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.

В распоряжении указывается, что ФСБ России с 00:00 по местному времени 18 марта 2020 года до 00:00 по местному времени 1 мая этого года "временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства". Оно действует в том числе на белорусов и прибывших из Белоруссии.

Данный запрет не распространяется на сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России, международных организаций и их представительств, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, локомотивных и поездных бригад международного железнодорожного сообщения, экипажей воздушных, речных и морских судов, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска, а также членов официальных делегаций и лиц, у которых имеются служебные, дипломатические, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.

Правительство поручило Росавиации в течение суток проинформировать авиакомпании о введенных ограничениях. Также МВД России и его территориальным органам поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

МИД РФ также поручено приостановить выдачу и оформление виз, а также уведомить о предпринятых мерах иностранные государства, "подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".
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