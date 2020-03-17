Общество

23 минуты назад

В Липецком горсовете призвали построить «пансионат для бродячих собак»

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#бродячие животные
В Липецком горсовете призвали построить «пансионат для бродячих собак»

За соответствующим опытом чиновники мэрии съездили в Астрахань.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета после отчета председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Воронина о работе ведомства в прошлом году депутат Александр Кофанов поинтересовался отловом бродячих собак:

- На моем округе жалуются на стаи животных, которые пугают людей.

Из ответа чиновника следовало, что первый контракт на отлов собак мэрией уже заключен. Но только этим дело не заканчивается.

- Законодательство изменилось, и теперь собак нельзя просто отстреливать. Бродячих животных теперь надо отловить, вакцинировать, стерилизовать и содержать. Но как показывает практика, 30-40 процентов собак погибают после усыпления. Но если их состояние здоровья позволяет, их отвозят на передержку в Тербуны, в специальный центр содержания животных. Кстати, можете приехать туда и выбрать себе собачку.

- А что потом? Их отпускают? - спросил Александр Кофанов.

- Чипированных собак можно видеть у сокольского ДК, но на них продолжают жаловаться горожане. Правильно их содержать в замкнутых условиях, а не выпускать в город, ведь они по прежнему обладают агрессией, - ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.

Председатель депутатской комиссии Борис Бондарев тут же вспомнил известную песню из советского еще мультфильма:

- Собака бывает кусачей только от жизни собачей. Мы в ответе за тех, кого приучили. Взяли собаку - воспитывайте ее! Поэтому для брошенных животных мы должны создавать пансионаты.

И такой в Липецке вскоре появится. По словам Николая Воронина, в этом году то ли в районе бывшей свалки Венера, то ли в поселке ЛТЗ будет построен спецприемник для домашних животных на 450 голов. За соответствующим опытом чиновники уже съездили в Астрахань.


фото: ecrater.com
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#бродячие животные

Комментарии (6)

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До слез рассмешили)))!!!

1 минуту назад
Данная картинка на заставке очень похожа на горсовет, и полностью отражает развитие их дел
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Вопросов куча

5 минут назад
Интереснейшая штука - капитализЬм - заработать можно на всём.Главное - обозначить проблему. И - больше шума , страстей и рекламы. И , чем ближе к центру , образованному "слугами", тем ощутимей ломти" гонораров". Создадим ФОНД в защиту пуха тополей!!! Его так безжалостно сжигают. А , ведь, это семена будущей жизни. Стерилизовать здоровых животных, больных усыплять. Жарили шашлыки на каждом перекрёстке граждане юга бывшего СССР - собаки почти закончились. А , сейчас и бомжей почти не стало? Всех чёрные риэлторы извели?
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Гость

9 минут назад
Кому-то тёплое место готовят с постоянным финонсированием. А что этих притом мало? И нет чтобы сделать то что есть довести до более цевелизовонного обслуживания и вести контроль.
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Перри Мейсон

11 минут назад
Хорошая новость
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Он,может и даст

14 минут назад
Житель, в отличии от тебя
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Житель

18 минут назад
А что потом? Их отпускают? - спросил Александр Кофанов. Он что дурак? Конечно отпускают, хочет пусть к себе берет и содержит их, или пусть денег даст на благотворительность
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