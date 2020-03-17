В Липецком горсовете призвали построить «пансионат для бродячих собак»

За соответствующим опытом чиновники мэрии съездили в Астрахань.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета после отчета председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Воронина о работе ведомства в прошлом году депутат Александр Кофанов поинтересовался отловом бродячих собак:



- На моем округе жалуются на стаи животных, которые пугают людей.



Из ответа чиновника следовало, что первый контракт на отлов собак мэрией уже заключен. Но только этим дело не заканчивается.



- Законодательство изменилось, и теперь собак нельзя просто отстреливать. Бродячих животных теперь надо отловить, вакцинировать, стерилизовать и содержать. Но как показывает практика, 30-40 процентов собак погибают после усыпления. Но если их состояние здоровья позволяет, их отвозят на передержку в Тербуны, в специальный центр содержания животных. Кстати, можете приехать туда и выбрать себе собачку.



- А что потом? Их отпускают? - спросил Александр Кофанов.



- Чипированных собак можно видеть у сокольского ДК, но на них продолжают жаловаться горожане. Правильно их содержать в замкнутых условиях, а не выпускать в город, ведь они по прежнему обладают агрессией, - ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.



Председатель депутатской комиссии Борис Бондарев тут же вспомнил известную песню из советского еще мультфильма:



- Собака бывает кусачей только от жизни собачей. Мы в ответе за тех, кого приучили. Взяли собаку - воспитывайте ее! Поэтому для брошенных животных мы должны создавать пансионаты.



И такой в Липецке вскоре появится. По словам Николая Воронина, в этом году то ли в районе бывшей свалки Венера, то ли в поселке ЛТЗ будет построен спецприемник для домашних животных на 450 голов. За соответствующим опытом чиновники уже съездили в Астрахань.





фото: ecrater.com

