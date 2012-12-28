В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
Общество
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12 минут назад
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В Липецке дорожают куры и яйца
Итоги недели: цены.
Корзина дорогих продуктов — на 128 рублей 88 копеек. Тут «виноваты» карбонад и лук.
Самое популярное мясо — куры — начало расти в цене. По нашим подсчётам, прибавка в разных магазинах составила примерно 15 рублей за килограмм.
Аналитики объясняют подорожание тем, что куры долгое время стоили недорого. При том что издержки производителей растут: повышаются налоги, зарплаты, происходят перебои с топливом.
Напомним, год назад килограмм самой дешёвой охлаждённой курицы стоил 199 рублей 90 копеек. Это на 15% ниже нынешних цен.
Кстати, наша дешёвая корзина год назад стоила 2 183 рубля 37 копеек (на 20% меньше сегодняшней), а дорогая корзина — 5 319 рублей 42 копейки (ниже на 10%). Вывод неутешительный: дешёвые товары растут в цене быстрее.
Дорожают и яйца. Минсельхоз объяснил это выравниванием цен, так как яйца долгое время дешевели.
Чтобы не переплатить, надо внимательно изучать ценники. Вот, например, два одинаковых ценника на подсолнечное масло: 114 рублей 90 копеек. Но в одном случае за эту цену предлагают 0,9 литра рафинированного, а во втором — 0,65 литра нерафинированного.
Справедливости ради отметим, что есть и дешевеющие продукты. В одном из магазинов мы увидели арбузы всего по 12 рублей 90 копеек за килограмм. Арбузы уже сходят, видимо, распродают остатки.
На Центральном рынке распродают помидоры. Слегка подпорченные можно купить по 30–70 рублей за килограмм.
В овощных рядах, которые дополнительно ставят на сезон, почти никого уже нет.
Зато на прилавках всё больше хурмы и гранатов.
Продавцы предлагают уже не ягоды, а варенье из вишни, смородины, лесной земляники, клубники, малины. За пол-литровую банку просят от 350 до 500 рублей.
Любители необычной ягоды могут отведать калину по 30–35 рублей за пучок.
— Два пучка и бутылка водки — получается коньяк. Это для мужчин. А для женщин можно в пироги добавлять, в чай, кофе, — порекламировал свой товар продавец.
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