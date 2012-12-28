Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
После игры футболисты сошлись врукопашную под трибуной
Спорт
Мошенники выманили у усманского подростка семейные сбережения на 1,8 млн рублей
Происшествия
В частном секторе Тракторного, в центре города и на Соколе отключат холодную воду
Общество
В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
Общество
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +21
Общество
Снова ракетная опасность объявлена в Липецкой области
Происшествия
Ракетной опасности — отбой, объявляется желтый уровень
Происшествия
Возле Новой Жизни серьёзная авария
Происшествия
Режим ракетной опасности в Липецкой области отменен
Происшествия
Читать все
В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
Общество
После игры футболисты сошлись врукопашную под трибуной
Спорт
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +21
Общество
Ракетной опасности — отбой, объявляется желтый уровень
Происшествия
Снова ракетная опасность объявлена в Липецкой области
Происшествия
Возле Новой Жизни серьёзная авария
Происшествия
Красный уровень отменён, БПЛА минувшей ночью над регионом не сбивали
Происшествия
Дело о сбитой на переходе женщине дошло до суда
Происшествия
Режим ракетной опасности в Липецкой области отменен
Происшествия
Читать все
Общество
44
12 минут назад
1

В Липецке дорожают куры и яйца

Итоги недели: цены.

За последнюю неделю обе наши корзины существенно прибавили в цене. Корзина с дешёвыми продуктами подорожала на 30 рублей 63 копейки — за счёт кур, сливочного масла, яиц, бакалейных товаров и овощей.



Корзина дорогих продуктов — на 128 рублей 88 копеек. Тут «виноваты» карбонад и лук.



Самое популярное мясо — куры — начало расти в цене. По нашим подсчётам, прибавка в разных магазинах составила примерно 15 рублей за килограмм.

Аналитики объясняют подорожание тем, что куры долгое время стоили недорого. При том что издержки производителей растут: повышаются налоги, зарплаты, происходят перебои с топливом.

Напомним, год назад килограмм самой дешёвой охлаждённой курицы стоил 199 рублей 90 копеек. Это на 15% ниже нынешних цен.

Кстати, наша дешёвая корзина год назад стоила 2 183 рубля 37 копеек (на 20% меньше сегодняшней), а дорогая корзина — 5 319 рублей 42 копейки (ниже на 10%). Вывод неутешительный: дешёвые товары растут в цене быстрее.

Дорожают и яйца. Минсельхоз объяснил это выравниванием цен, так как яйца долгое время дешевели.



Чтобы не переплатить, надо внимательно изучать ценники. Вот, например, два одинаковых ценника на подсолнечное масло: 114 рублей 90 копеек. Но в одном случае за эту цену предлагают 0,9 литра рафинированного, а во втором — 0,65 литра нерафинированного.



Справедливости ради отметим, что есть и дешевеющие продукты. В одном из магазинов мы увидели арбузы всего по 12 рублей 90 копеек за килограмм. Арбузы уже сходят, видимо, распродают остатки.



На Центральном рынке распродают помидоры. Слегка подпорченные можно купить по 30–70 рублей за килограмм.



В овощных рядах, которые дополнительно ставят на сезон, почти никого уже нет.



Зато на прилавках всё больше хурмы и гранатов.



Продавцы предлагают уже не ягоды, а варенье из вишни, смородины, лесной земляники, клубники, малины. За пол-литровую банку просят от 350 до 500 рублей.



Любители необычной ягоды могут отведать калину по 30–35 рублей за пучок.



— Два пучка и бутылка водки — получается коньяк. Это для мужчин. А для женщин можно в пироги добавлять, в чай, кофе, — порекламировал свой товар продавец.
цены
дороже/дешевле
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Костья
3 минуты назад
У нас в Плеханово дорожают только яйца и плоды боярышника.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить