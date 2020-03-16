Липчанка взяла кредит, чтобы выплатить кредит выдуманный мошенниками

В конце минувшей недели о своих бедах операторам системы «112» рассказали две обманутые кибермошенниками липчанки.

Первый звонок поступил около четырех часов утра в пятницу 13 марта, сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС. Ещё днём женщину, кстати, бывшую сотрудницу одного из банков, представители «службы безопасности» предупредили о необходимости обновить программу, чтобы исключить вирусное проникновение в её счёт. После выполнения их рекомендаций, счёт жертвы мошенников обнулился. До утра липчанка ждала возвращения денег, но чуда, увы, не произошло.



14 марта в службу «112» позвонила липчанка, которая после сообщения мошенников о том, что на её имя оформлен кредит, который необходимо срочно погасить, отправилась в банк и взяла кредит ровно на названную сумму. Деньги женщина тут же перечислила по указанному мошенниками счёту.



В общей сумме добыча преступников потянула на полмиллиона рублей. С обоими сигналами потерпевших сейчас разбираются в отделах полиции. Как отмечают в УМВД Росси по городу Липецку, с начала 2020 года количество кибермошенничеств в областном центре существенно выросло. В январе-феврале в областном центре было совершено 215 подобных преступлений – почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го. Чаще всего деньги «уводят» через покупки в липовых интернет-магазинах, а также звонки «сотрудников службы безопасности банков».



