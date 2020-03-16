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сегодня, 15:49
В России выписали более 10% заразившихся коронавирусом
Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 10% пациентов в стране, у которых был диагностирован коронавирус, уже выздоровели и выписаны из больниц.
"По данным на утро 16 февраля, в России было зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом. Фактически из них больше 10% уже выписаны", — рассказал Мурашко. Он также отметил, что остальные пациенты остаются под присмотром врачей, среди них нет тяжёлых случаев и добавил, что медицинские службы работают в штатном режиме, передаетКомсомольская Правда.
Министр здравоохранения РФ отметил, что "данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям исходов значительно лучше, фактически на 30 процентов лучше, чем в предыдущий период". При этом среди находящихся под наблюдением врачей пациентов с тяжелыми случаями проявления коронавируса нет.
В воскресенье оперативный штаб сообщал, что в России было зарегистрировано 63 случая COVID-19, из них 60 у граждан России, также заболели двое граждан Китая и один гражданин Италии.
"По данным на утро 16 февраля, в России было зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом. Фактически из них больше 10% уже выписаны", — рассказал Мурашко. Он также отметил, что остальные пациенты остаются под присмотром врачей, среди них нет тяжёлых случаев и добавил, что медицинские службы работают в штатном режиме, передаетКомсомольская Правда.
Министр здравоохранения РФ отметил, что "данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям исходов значительно лучше, фактически на 30 процентов лучше, чем в предыдущий период". При этом среди находящихся под наблюдением врачей пациентов с тяжелыми случаями проявления коронавируса нет.
В воскресенье оперативный штаб сообщал, что в России было зарегистрировано 63 случая COVID-19, из них 60 у граждан России, также заболели двое граждан Китая и один гражданин Италии.