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57 минут назад

Группа НЛМК запустила новый портал для стартапов

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#стартап #НЛМК
Группа НЛМК запустила новый портал для стартапов

Группа НЛМК открыла новую интернет-площадку для привлечения партнеров к совместной реализации инновационных проектов – NLMK.lab.  

- С помощью этой площадки разработчики получат удобный канал для выхода на конечного бизнес-заказчика, а также оперативную экспертизу своего проекта. Наиболее удачные решения пройдут промышленные испытания на производственных площадках Группы НЛМК по всему миру, - сообщает пресс-служба компании. 

НЛМК предлагает партнерам в сфере инноваций простой алгоритм сотрудничества. После заполнения заявки на сайте NLMK.lab и получения оперативной обратной связи авторы идеи вместе с экспертами НЛМК определят применимость решения в промышленных условиях и оценят его потенциал. Затем будет запущен пилотный проект, который позволит проверить эффективность проекта и определит возможность дальнейшего масштабирования и развития партнерства.  

На рассмотрение принимаются идеи, повышающие эффективность существующих технологий производства, ремонтов и обслуживания оборудования, логистики, энергетики, экологии и других процессов.  

- К текущему моменту более 250 стартапов прошли экспертную проработку в компании, более 30 находятся на стадии пилотного внедрения, - добавили в пресс-службе НЛМК.
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#стартап #НЛМК

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