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Европа Плюс провожает Little Big на «Евровидение» в Роттердам

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#Европа Плюс
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Европа Плюс провожает Little Big на «Евровидение» в Роттердам
В четверг, 12 марта гостями специального выпуска шоу «Бригада У» на Европе Плюс станут Little Big. Участники провокационного рейв-проекта готовятся представить Россию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение», который пройдёт с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды).

С 17:00 до 18:00 по московскому времени в прямом эфире радио №1 в России* Little Big расскажут ведущим Джему, Вэлу и Вики, чем готовятся удивить Европу, где черпают идеи для своих видеоклипов, собирающих сотни миллионов просмотров в Интернете, и какие новые танцевальные движения стоит разучивать поклонникам, чтобы поддержать любимых музыкантов на «Евровидении».

А уже в пятницу, 13 марта в чарте «ЕвроХит Топ 40» состоится премьера песни, с которой Little Big поедут в Роттердам. Новый трек команды представит радиослушателям ведущий Европы Плюс Алексей Мануйлов.

Европа Плюс — радиостанция №1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно Европу Плюс  выбирают около 10,8 млн человек (16,8% населения), еженедельная аудитория составляет около 22,8 млн (35,6% населения)*, доля рынка по аудитории — 8,9%.

*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, возраст 12+, ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч).

Для лиц старше 12 лет (12+).

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#Европа Плюс
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