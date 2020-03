Европа Плюс провожает Little Big на «Евровидение» в Роттердам

В четверг, 12 марта гостями специального выпуска шоу «Бригада У» на Европе Плюс станут Little Big. Участники провокационного рейв-проекта готовятся представить Россию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение», который пройдёт с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды).С 17:00 до 18:00 по московскому времени в прямом эфире радио №1 в России* Little Big расскажут ведущим Джему, Вэлу и Вики, чем готовятся удивить Европу, где черпают идеи для своих видеоклипов, собирающих сотни миллионов просмотров в Интернете, и какие новые танцевальные движения стоит разучивать поклонникам, чтобы поддержать любимых музыкантов на «Евровидении».А уже в пятницу, 13 марта в чарте «ЕвроХит Топ 40» состоится премьера песни, с которой Little Big поедут в Роттердам. Новый трек команды представит радиослушателям ведущий Европы Плюс Алексей Мануйлов.Европа Плюс — радиостанция №1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно Европу Плюс выбирают около 10,8 млн человек (16,8% населения), еженедельная аудитория составляет около 22,8 млн (35,6% населения)*, доля рынка по аудитории — 8,9%.