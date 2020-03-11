Рано утром 20-летний охранник жестоко избил на заправке 63-летнего водителя

Сегодня около шести утра в Липецке на автозаправке на улице Циолковского 20-летний парень жестоко избил 63-летнего водителя. Нападавшего задержали полицейские.

По словам очевидцев, в шесть утра на остановку пришел юноша в неадекватном состоянии. Диспетчер АЗС закрылся от незваного гостя. В этот момент на заправку на старенькой «классике» приехал пенсионер.- Молодой человек сразу подбежал к нему и начал оскорблять. Водитель сел в машину и попытался уехать, но парень успел прыгнуть к нему на заднее сиденье и начал избивать. Затем вытащил водителя из машины и продолжил избиение, - рассказывают очевидцы.Остановился юноша, только когда к заправке подъехали сотрудники ГИБДД, увидевшие акт насилия. Сотрудникам полиции он представился охранником ночного клуба.- Сообщение о правонарушении поступило на пульт от младшего лейтенанта ДПС, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – На место происшествия подъехал наряд патрульно-постовой службы, который доставил молодого человека в отдел полиции №2, где он до сих пор находится. Пострадавший мужчина госпитализирован.По факту происшествия проводится доследственная проверка. После установления степени ущерба нанесенного здоровью 63-летнего водителя будет принято процессуальное решение. Обстоятельства и мотивы поступка 20-летнего охранника устанавливаются.Известно, что избитый водитель незадолго до инцидента перенес тяжелое заболевание.