Происшествия

сегодня, 15:09

Рано утром 20-летний охранник жестоко избил на заправке 63-летнего водителя

68 2952
#драка #избиение
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Рано утром 20-летний охранник жестоко избил на заправке 63-летнего водителя

Сегодня около шести утра в Липецке на автозаправке на улице Циолковского 20-летний парень жестоко избил 63-летнего водителя. Нападавшего задержали полицейские.

По словам очевидцев, в шесть утра на остановку пришел юноша в неадекватном состоянии. Диспетчер АЗС закрылся от незваного гостя. В этот момент на заправку на старенькой «классике» приехал пенсионер.

- Молодой человек сразу подбежал к нему и начал оскорблять. Водитель сел в машину и попытался уехать, но парень успел прыгнуть к нему на заднее сиденье и начал избивать. Затем вытащил водителя из машины и продолжил избиение, - рассказывают очевидцы. 

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Остановился юноша, только когда к заправке подъехали сотрудники ГИБДД, увидевшие акт насилия. Сотрудникам полиции он представился охранником ночного клуба. 

- Сообщение о правонарушении поступило на пульт от младшего лейтенанта ДПС, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – На место происшествия подъехал наряд патрульно-постовой службы, который доставил молодого человека в отдел полиции №2, где он до сих пор находится. Пострадавший мужчина госпитализирован. 

По факту происшествия проводится доследственная проверка. После установления степени ущерба нанесенного здоровью 63-летнего водителя будет принято процессуальное решение.  Обстоятельства и мотивы поступка 20-летнего охранника  устанавливаются.

Известно, что избитый водитель незадолго до инцидента перенес тяжелое заболевание.

68 2952
#драка #избиение
4

Комментарии (68)

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Личи

57 секунд назад
в расход такое дерьмо. в таком возрасте небокоптитель вонючий засоряет город
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данковчанин

2 минуты назад
Таких нужно изолировать от общества и надолго.....
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Народ

3 минуты назад
Это чмо родился в нынешнем режиме, отсюда все беды.
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Жизнь

5 минут назад
Гадёныш какой! На деда культяпку поднял и главное, за что? Просто зло сорвать на ком то решил... Ну ничего, бумеранг вернётся, будет зубы собирать! Тварёныш!
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Да!

6 минут назад
Паоло, В этой голове уже не чего не отложится.Здесь только шею ломать,что бы голову было не на чем носить.
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повседнеаная бытовуха

6 минут назад
такое возможно только в стране запукинских идиотов.
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Да

7 минут назад
Нарик что ли, по другому нет объяснений этому поступку.
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ПОСТАНОВЛЯЮ

7 минут назад
охранника прилюдно отпетушить на этой заправке
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в СССР такого не было

8 минут назад
это очередной патриот и защитник отечества.
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Паоло

10 минут назад
Этот охранник по моему с Мегаполиса, чешуя малолетняя, ничего из себя не представляющая. Лезут только толпой или к тем кто слабей. Сломать ему руки, чтобы немного в голове отложилось...
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