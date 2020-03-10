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8 марта в Елецком районе два брата насмерть забили мужчину

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#убийство
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Били его долго и нудно, и, в конце концов, добили.

Елецким межрайонным отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Елецкого района, который, как полагает следствие, насмерть забил 58-летнего мужчину.

По данным пресс-службы СКР региона, подозреваемый в убийстве приехал с родным братом на праздники к своей бабушке в село Телегино. 24-летний внук поинтересовался у родственницы, где ему купить спиртного. Бабушка указала на соседа по улице Железнодорожной. Однако тот, кто мог продать спиртное, в грубой ненормативной форме отказал покупателю. Обидевшись на недружественный жест, братья, употребив водки, пошли расставить точки над i. Разговор перерос в драку. Один из братьев нашел на улице палку и избил ею хозяина дома. Втащив окровавленного человека в его дом, родственники опять ушли к своей бабушке.

Побои оказались смертельными. Допрошенный подозреваемый признал свою вину. Сегодня его представят на арест.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ ("причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего").
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#убийство
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Комментарии (2)

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гость

46 минут назад
за бутылку уже убивают
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Житель

55 минут назад
А в чём заключается "неосторожность"? Умышленное!
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